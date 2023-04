Pellegrini: "No estamos obsesionados con la Champions ni es un fracaso no llegar a la Champions"

Manuel Pellegrini se mostró "muy decepcionado" por el empate cosechado por el Betis ante la Real Sociedad, pero no tanto por lo que significa de frenazo a la aspiración de la Champions sino por no haber convertido en goles la mejoría del juego en la segunda mitad. "No estamos obsesionados con la Champions ni es un fracaso no llegar a la Champions", llegó a decir.

"Hicimos un primer tiempo con mucha falta de creatividad", reconoció el técnico chileno en Movistar Plus. "No tuvimos mucha llegada, ellos tampoco la tenían, pero sí dominaban más el balón en nuestro campo. Y en el segundo tiempo fuimos absolutos dominadores, desde el primer minuto hasta el último. Generamos tres o cuatro ocasiones de gol claras y la Real Sociedad creo que el primer tiro fue en el minuto 91. Pero se llevaron un punto que para ellos era muy importante y a nosotros nos hacían falta los tres".

La búsqueda de la movilidad

Abundó el entrenador verdiblanco en la falta de movilidad hasta el descanso. "El primer tiempo tuvimos muy poca movilidad, ante un equipo que aprieta hay que tener toque y movilidad, hay que buscar la espalda de los defensores. En la segunda parte sí mejoramos un cien por ciento en la labor ofensiva. Sólo faltó el gol. Con equipos tan importantes como la Real no podemos pretender más de cuatro o cinco ocasiones de gol, las tuvimos y alguna de esas hay que meterlas".

Se le pregunta ya en sala de prensa al chileno si se complicado ya alcanzar el cuarto puesto... a seis puntos de distancia. "No sé lo que es complicado. Nosotros estamos quintos, peleando por la Europa League, lo otro son ilusiones que debemos ir demostrando a través del juego. En el segundo tiempo lo hicimos muy bien y ojalá mantengamos ese nivel hasta el final de temporada", puso como ejemplo.

"Era muy importante sumar los tres para seguir aspirando a los puestos de Champions, y ahí vamos a seguir, pero sumar para la realidad de ir a Europa también es bueno", dijo entre resignado y tranquilo tras el empate.

Saber frenar y atacar a la Real

Pellegrini destacó que "el equipo estuvo muy bien defensivamente en el primer tiempo, en el que nos dominó la Real pero no nos creó ocasiones de gol". "Y en el segundo en el que manteniendo esa seriedad defensiva sí creamos ocasiones en el área, y no podemos ante un partido tan parejo crear ocho o nueve ocasiones de gol. Alguna hay que convertir. No lo hicimos y nos tenemos que conformar con el cero a cero", dijo ahora sí más resignado.

También fue preguntado por qué no hizo al final más cambios para intentar zamarrear algo más a la Real Sociedad: "Hicimos dos cambios en el entretiempo para darle más profundidad al ataque, y creo que lo logramos en el segundo tiempo. Después vi al equipo muy bien, así que no consideré hacer otro cambio".

Sin obsesión por la Champions

Y sobre la Champìons, dijo: "Cada punto que dejamos enredado tiene que preocuparnos, por otro lado el equipo tiene que seguir peleando hasta el final. Hemos generado nosotros mismos esa ilusión de llegar a la Champions. Hace un par de jornadas estábamos más cera. Pero hay que seguir sumando punto tras punto para mantenernos en posiciones europeas".

"La posición mía es que el equipo tiene que pelear siempre por llegar lo más arriba posible, mientras haya posibilidades matemáticas hay que seguir", siguió por esa senda. "En la medida en que seamos un equipo parecido al segundo tiempo podemos sumar muchos puntos. No estamos obsesionados con la Champions ni es un fracaso no llegar a la Champions. Tenemos que seguir peleando hasta el final y ver hasta dónde nos permitió. Si no nos permite más arriba es porque habrá cosas que mejorar", dijo realismo.