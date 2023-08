Pellegrini: "El partido de hoy ha sido muy útil para nosotros"

Manuel Pellegrini, pese a la derrota en el derbi mexicano contra el Sevilla, prefirió quedarse con las sensaciones positivas respecto al rendimiento de su equipo. "Dentro de los partidos amistosos siempre los hay útiles o inútiles. Creo que el partido de hoy sí fue muy útil para nosotros. En un partido amistoso observamos el juego, observamos el resultado, lo ideal es conseguir ambas cosas, pero creo que el equipo hizo un buen partido, tuvimos varias ocasiones de gol como para haber convertido antes. Nos costó ese gol en saque de banda al final perder el partido, que no tiene puntos de por medio, pero me quedo muy contento con el juego del equipo”, valoraba el chileno en la sala de prensa del estadio Akron de Guadalajara.

Insistía el entrenador del Betis en esas buenas oportunidades que había tenido su equipo para derrotar al Sevilla, aunque no citaba ninguna concreta, ni siquiera el error de Borja Iglesias con la portería vacía en la primera mitad. "Las tres o cuatro ocasiones de gol muy claras que tuvimos debimos haberlas convertido. No lo hicimos y normalmente eso en el futbol se paga, pero creo que, en relación al partido anterior, tuvimos un volumen ofensivo mucho mayor, tuvimos bastante seguridad defensiva e intensidad. Fue un partido de pretemporada y me quedo contento con esa parte”.

No cree Pellegrini que los suyos tuvieran problemas en lo referente a la posesión de la pelota. "Podemos discrepar, yo al Betis lo vi siempre cómodo con el balón, ante un rival tan importante como es el Sevilla, que además tiene un juego muy directo, así que teníamos que estar muy atentos a no perder balones. Intentamos siempre buscar la portería contraria y con el tiempo que queda para que comience la Liga, seguiremos mejorando la precisión”, añadía en su análisis.

También valoraba Pellegrini el hecho de disputar partidos en México, a tanta distancia de España, cuando la Liga ya está muy cerca de comenzar. "Creo que los partidos son buenos de hacer en otros continentes en los que el fútbol se ve mucho por televisión, pero verlos en directo es distinto. Por otro lado, en la última semana antes de comenzar la temporada ya hay cierta diferencia horaria que quizá complica un poco, pero los partidos están hechos y ojalá salgan partidos interesantes que a la gente les guste".

También hizo una valoración Pellegrini sobre la posible salida de Willian José de la plantilla, que se ha rumoreado en México durante los últimos días. "No he tenido comentarios. Normalmente siempre hay especulaciones de la prensa con muchos nombres. Willian José es un jugador importante para nosotros y seguramente también otros interesados. Hoy tuvo un remate muy bueno que sacó el portero Bono. Así que el resto, como le digo son muchos los nombres y especulaciones de la prensa para hablar de ese tema”, explicó el ingeniero.

Y la última pregunta de la prensa local giraba en torno a la ausencia de Isco durante todo el partido. "Isco está en preparación, lleva cinco o seis días de trabajo y no consideramos óptimo que ya se pusiera en el campo. Vamos a ver si el día sábado se pone en el campo, pero es un jugador que va a ser muy importante para nosotros”, concluía el técnico bético.