Pellegrini recibió una tentadora oferta de Arabia: "Lo dudé mucho, pero no hubiera sido leal"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha confesado durante un entrevista para Diario AS que el pasado verano fue tentado por el fútbol árabe. Un equipo de Arabia Saudí apostó contundentemente por el técnico chileno, quien admite que "dudé mucho" pero reconoce que "no hubiera sido leal" por su parte hacia un club que lo ha tratado con especial cariño.

El Ingeniero confiesa su interés en la propuesta y analiza su paso por China, donde pudo modificar "un club por completo", concretamente el Hebei China en 2016. La irrupción del fútbol chino fue similar al fenómeno actual en Arabia, donde en estos momentos se encuentran los béticos Juanmi Jiménez y Álex Collado: "Hubo una oferta con papel desde Arabia, sí. Era de mucho dinero. Hace varios años, me llegó una oferta de China y me ofrecieron transformar un club por completo. Hicimos el plantel, el campo de entrenamiento… era una buena oferta económica y una oferta cultural que era importante porque me permitió conocer China, Japón o Vietnam", cuenta el entrenador verdiblanco.

Pese a la seducción que supuso la oferta, Pellegrini analiza en Diario As los porqués de su decisión final de continuar en Heliópolis: "La diferencia es que ahora no estaba libre. Arabia me entusiasmaba bastante, es un mundo distinto. Dudé mucho. Pero el cariño que siento en el Betis es como en Málaga. No hubiese sido leal de mi parte. Me llamaron, pero no quería romper un contrato. Sentía que no era el momento de irme aunque estaban dispuestos a pagar la cláusula", concluye el técnico chileno.

El club verdiblanco, semanas después de aquella potente propuesta procedente de Oriente a su entrenador, oficializó la renovación de Pellegrini hasta junio de 2026. El chileno, a quien le restan dos años más de contrato en Heliópolis, nunca ha abandonado un club por voluntad propia teniendo contrato, por lo que el Betis tiene entrenador de alto nivel para varias temporadas.