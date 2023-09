Planes, sobre la planificación: "Hemos sacado una nota alta"

El director deportivo del Betis, Ramón Planes, ha analizado el trabajo de planificación realizado por el club verdiblanco en una ventana veraniega que se cerró el pasado viernes con la llegada de Abde.

En una entrevista en los medios oficiales, el ilerdense se mostró muy contento con los movimientos realizados: "Ha sido un mercado intenso, pero con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Sólo puedo dar un mensaje de optimismo y felicidad. Hemos hecho un buen mercado. Teníamos la idea de mover al equipo, de oxigenarlo, de dar entrada a gente nueva a un vestuario con una base ya fantástica. Siempre uno lo que quiere es sacar un sobresaliente y hemos sacado una nota alta, pero el alto nivel te exige aspirar a lo máximo".

El ilerdense pone en valor que "todos los jugadores están muy comprometidos"

Y para ello, Planes resaltó una idea en torno al excelente ambiente que reina en la plantilla: "Todos los jugadores que están a día de hoy están comprometidos con el Betis y eso es lo más importante". Tampoco escondió su deseo de hacer una buena Liga Europa: "Europa es un escenario que te da mucha visibilidad. El Betis viene haciendo las cosas bien en Europa, con buenos partidos. Pero nos gustaría dar un paso más. Pellegrini es también una persona exigente y esa exigencia es la que intenta transmitir con su palabra dentro de la realidad del club. No hay que renunciar a nada en Europa, ni en LaLiga ni en la Copa. Luego, la misma competición nos marcará dónde estamos ubicados".

Sobre Abde "Vi perdido este fichaje por las exigencias del Barça, pero el jugador siempre quiso venir"

Más en profundidad, el director deportivo del cuadro heliopolitano analizó a los diferentes jugadores que han llegado, reconociendo, incluso, que dio por perdido a Abde: "Teníamos esa intención de darle un broche final positivo al mercado que habíamos hecho. De forma silenciosa habíamos trabajado la opción de Abde durante muchas semanas: hablando con él, intentando que si hubiera alguna posibilidad de salir del Barça la primera opción fuera el Betis. Lo seducimos muchísimo. Fueron horas frenéticas y hubo momentos que vi perdido su fichaje, alrededor de las cinco o seis de la tarde, por las exigencias del Barcelona. Pero yo me he encontrado en el Betis un club distinto, sentimiento puro, el aspecto humano. La mayoría de los jugadores que han venido aquí lo han hecho porque ha habido un compromiso. Isco vino por una simple conversación telefónica. Te das cuenta que el jugador quiere venir, que tiene un compromiso y una ilusión por venir pese a tener ofertas. En el caso de Abde pasó lo mismo. Tenía muchos pretendientes, pero se mantuvo firme en venir".

Sobre Ayoze "Siempre le digo que es un desconocido en España y de nivel alto, no fue fácil atar su continuidad"

En cuanto a la llegada de Ayoze explicó lo siguiente: "Siempre le digo que es el gran desconocido en España. Es de un nivel muy alto. Estar diez años en la Premier al máximo nivel no es fácil. Vino al Betis y estaba en posición de jugador libre y hubo muchos equipos que lo quisieron: de México, España, Inglaterra, Arabia Saudí... Es lógico que los jugadores lo valoren todo. No fue nada fácil el poder atar su continuidad, pero también está ese punto de enamoramiento del Betis y nosotros jugamos con esa ventaja. Quiero poner en valor el compromiso de Ayoze en continuar".

Sobre Bellerín "Me dijo que 'venía al Betis a comerse el mundo', viene con la ilusión de un niño"

Más fácil resultó la incorporación de Marc Bartra, desveló Planes: "Es un torrente de energía. Estaba desesperado, llamaba todos los días. Él se fue por una situación de buen contrato. La gente también tiene que entender que son cantidades brutales, pero luego vas allí y te das cuenta de lo que has perdido. Él se dio cuenta y quería volver... Nos va dar mucho. Pellegrini en seguida nos dijo que sí. Conoce la casa y la temporada es larga, nos va dar cosas". Algo casi idéntico pasó con la vuelta de Bellerín: "En este caso hay poco mérito mío. Es una historia similar a la de Bartra. Un jugador del Arsenal y el Barça que te dice ‘como el Betis, nada’... Como debes investigar, me senté con él a tomar un café para ver que la ilusión se mantiene. En el fútbol hay que tener hambre, ganas de superar retos. 'Ramón, vengo al Betis a comerme el mundo', me dijo. Ese punto de ambición es importante. La exigencia que representa este escudo es enorme y la gente tiene que estar preparada mentalmente y en Héctor vi una ilusión como un niño".

Sobre Pellegrini "Txiki Begiristain me dijo que Manuel es un señor y la verdad que muy bien, respeta mi trabajo"

También puso Planes en valor la apuesta del Betis por Chadi Riad y Altimira, dos jugadores en los que tiene depositadas muchas esperanzas: "Es la política del club, basada en una apuesta muy fuerte por la cantera. El hecho de la ciudad deportiva nueva así lo indica. Es maravillosa. Tenemos un fútbol base espectacular. El trabajo de Miguel Calzado y su gente es fantástico. El hecho de apostar por gente joven tenemos que buscarlo en el mercado y que tenga nivel Betis. Chadi, igual que Altimira, era capitán del Barcelona B. Ambos tenían ese nivel para en el futuro ser jugadores importantes para el Betis. Es un año para ellos de aprendizaje. A Altimira estuve rápido en mi etapa en Getafe para firmarlo en enero. Creía mucho en él. Fue una apuesta personal. Tenía claro desde el minuto uno que quería intentar incorporarlo cuando llegué al Betis".

Oxigenar el vestuario y mantener la base, un objetivo claro en la dirección deportiva

Por último, Planes resaltó la figura de Manuel Pellegrini: "Muy bien. Tengo algún amigo en común tras tantos años en el mundo del fútbol. Cuando tuve la llamada del Betis hablé con Txiki Begiristain y me dijo: ‘Manuel es un señor, un entrenador fácil día a día, una persona de club’. Y la verdad que muy bien, satisfecho de su respeto hacia mi trabajo y sobre todo de entender el momento actual del Betis". La mochila de Planes, cargada de ilusión.