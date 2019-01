Setién, sobre Jesé: "Podemos recuperar a un jugador extraordinario"

Otro tema, además del arbitraje en San Mamés y el partido ante el Espanyol, que ha tratado Quique Setién es el de los fichajes, con varios nombres propios.

Fichaje de Jesé

"Es obvio que a Jesé lo conozco bien. Lo tuve en Las Palmas, que llegó en el mercado de invierno. Hay gente que puede pensar que no dio un gran rendimiento, pero estuvo a punto. A nosotros nos dejó bastante satisfechos. Tuvo ocasiones, aunque no la fortuna de marcar en los primeros partidos. Tuvo ocasiones, pero no suerte en la definición. Nos aportó muchas cosas. Es un chaval que ha hecho muchas cosas mal, que uno no le invita su historial más reciente a contar con él, pero lo primero que nos hemos planteado es que es un chaval que he hablado con él, que viene con muchas ganas, que es una oportunidad que la va a agradecer mucho, con ilusión de recuperar el tiempo perdido. Si nos sale bien nos va dar muchas cosas, el tiempo sin jugar puede generar dudas, pero he estado dispuesto a arriesgar en esta situación y todos en el club estábamos de acuerdo en incorporarlo. Las condiciones económicas son muy favorables, y si nos sale bien podemos recuperar un jugador extraordinario que nos puede aportar mucho de aquí al final de temporada. Le vamos a dar cariño y apoyo, pese a que tiene competencia".

Posición de Jesé

"Lo veo como un jugador de ataque. No es un jugador que vaya a defender mucho. Es un jugador que va a jugar arriba. No es un punta claro, aunque puede hacerlo arriba solo, pero puede jugar echado a la banda sin necesidad de estar pegado a ella y darnos cosas como jugando de segunda punta. Físicamente es verdad que lleva sin jugar mucho tiempo y quizá le falte ritmo, pero ha estado entrenando, me ha dicho que ha estado bien. Quizá necesite un periodo de tiempo para ponerse bien y espero que las ganas reduzcan ese tiempo y podamos contar con él cuanto antes. Puede entrar en la lista. Tengo que hablar con él. Viene de entrenar, entiendo que más o menos puede estar bien. Las pruebas físicas las ha pasado sin problema".

Otro delantero

"En realidad, lo que estamos buscando es un jugador diferente a lo que hemos tenido. Un poco más referente arriba, que nos aguante el balón, que nos dé algunas cosas distintas, que nos aguanten el balón, que nos den un recurso de este tipo en momentos determinados. La realidad es ésa, es verdad que Loren y Sanabria lo podían hacer. Sergio es otro tipo de futbolista".

Sergio León

"No estoy en la cabeza del jugador. El sabe lo que pienso yo. La decisión es de él".

Falta de protagonismo de Sergio

"Sergio León me sigue gustando. Sigue siendo el mismo jugador que el año pasado. Ha perdido protagonismo, pero sabe de mi propia voz el rol que le tocaba cumplir. Es una situación difícil para él, sabe lo que nos da y nos quita. Esto es algo que hemos hablado muchas veces y sabe cuál es su situción. Cuando creo que es oportuno sigo contando con él. Es es verdad que no tiene mucho protagonismo, pero esto es lo que hay. Ya le pasó a Barragán. La realidad es que yo no soy caprichoso, tomo decisiones conforme a mi criterio. Es verdad que me puedo equivocar, pero trato de elegir a los mejores".

Lateral

"Tello, en principio, tenemos a Francis y Antonio que han estado jugando. Es verdad que desde el verano queríamos encontrar un jugador pero no lo hemos encontrado. La lesión de Tello nos implica que por la izquierda vamos a tener que usar a Francis, que es el que mejor se puede adaptar. Ahora tenemos un problema puntual con la lesión de Tello y Júnior. A Antonio lo he visto un poco más cansado y en su posición estamos un poco justos, pero nos adaptaremos. La llegada de Emerson nos puede aliviar un poco en ese sentido".

Boudebouz

"Igual que la situación de Sergio. La intención es de que salga, pero es una decisión que debe tomar él en función de las propuestas que debe tener. Si se queda, como si pasa con Sergio, contará como uno más y con el rol que le toque".