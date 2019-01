Las quejas de Setién por el arbitraje en Bilbao

El entrenador del Betis, Quique Setién, en la rueda de prensa previa al partido ante el Espanyol, ha mostrado su malestar por el arbitraje sufrido en la derrota ante el Athletic, indicado lo siguiente:

Sin excusas por la derrota

"Es un tema complicado de afrontar. Cualquier cosa que digamos van a pensar que estoy poniendo excusas y no quiero encontrar ninguna del partido del otro día. El Athletic nos superó en la primera parte a nosotros. Casi me dan ganas de ahorrarles a muchos que el planteamiento ha sido un desastre, que soy un mal entrenador y tengo culpa de que mi equipo perdiera el partido. Puedo entender que la gente pueda pensar esto, pero hay una cuestión indudable, que revisen el partido del otro día. Que revisen el partido con atención y hagan un análisis un poco profundo".

Intensidad del Athletic

"Ya en el minuto uno, Lainez recibe una falta de San José que le empuja claramente en la línea de banda, el árbitro señala la falta y a continuación viene Dani García y le da una patada. Llevábamos 40 segundos, Marcos (Álvarez) se levanta un poco reclamando al árbitro la acción de Dani García y le enseña tarjeta, y a Dani García le dice que no lo vuelva a hacer. En el minuto 6, sobre Francis, un rival sin balón le golpea por encima de la rodilla sin estar el balón en juego y señala falta y no enseña tarjeta, y es entrada de tarjeta clara. En el minuto 15 hay tres entradas seguidas en 40 segundos. Luego el caño de Gio a San José. En 40 segundos, tres faltas que nos cortan. Luego, varias faltas más. Una de Capa cerca del final del partido peligrosísima sobre Gio, que lo vio venir. La entrada es terrorífica, igual que la De Marcos. Me quejo por nuestra manera de jugar. El hecho de que suframos 20 faltas, que esto nos supone un problema tremendo. Si cada vez que combinas te hacen falta, el juego se para. Esto influye de manera determinante en el juego. Esto es por el fútbol, no es por otra cosa".

Tiempo de juego efectivo

"El fútbol merece otro tratamiento y los árbitros deberían interpretar mejor las actitudes. Nosotros habitualmente acostumbramos a jugar los partidos con un tiempo efectivo entre 60 y 65 minutos, el otro día jugamos 10 minutos menos de lo que jugamos habitualmente de tiempo efectivo. El árbitro descontó tres minutos de los cuales sólo descontaron 40 segundos. Es una estafa para el aficionado. Jugamos mucho menos tiempo de lo que se debería jugar. Veo partidos que se den hasta seis y ocho minutos, y el toro día dieron 3 minutos de descuento.Al Athletic le tengo mucho respeto y no quiero que se interprete como un ataque al Athletic, pero esto no es una cuestión del Athletic ni nuestra, es una cuestión del fútbol que pido que se revise y se atienda".

Tipo de fútbol

"No me meto con la forma de jugar de ningún equipo. Pero esto es una cuestión de que hay un reglamento que especifica las normas que hay que cumplir. Lo único que pido es que se aplique el reglamento como consta. Que no haya ningún tipo de gestión por las tarjetas. Hay árbitros que piensan que si sacan tarjetas a los tres minutos se van a quedar solos al final del partido. Esta tipificado en el reglamento lo que conlleva tarjeta claramente y lo que no. Hablo de la lógica aplastante que supone seguir las normas del reglamento. Con el tiempo añadido deberían ser más cuidadosos. De ser justos y dar lo que corresponde a cada momento. Habrá veces que me afecte a mí y otras al rival, pero que sean justos. Si no se convierten en una selva. De un árbitro espero que sea justo y aplique las normas".