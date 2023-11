Rafael Gordillo: "Soy tan feliz como el primer día que debuté con el Betis"

El histórico jugador del Real Betis y el presidente de la Fundación del club, la leyenda Rafael Gordillo, atendió a Diario de Sevilla tras la visita de los medios de comunicación a la nueva Ciudad Deportiva de la institución verdiblanca. Bajo el nombre 'Ciudad Deportiva Rafael Gordillo', la entidad helipolitana puso en marcha hace varios meses uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas, con el objetivo de conseguir un salto de nivel gigantesco en el funcionamiento de la cantera.

La cantera, sinónimo de alegrías en Heliópolis

Gordillo, que desborda "felicidad" por la iniciativa del Betis con la elección de su nombre, muestra "orgullo" por todos los canteranos que dan el salto al primer equipo. De hecho, en los últimos meses no han sido pocos los jugadores que han conseguido debutar a las órdenes de Pellegrini, casos de Assane Diao, ya asentado con la primera plantilla, Fran Vieites, líder en la victoria sobre Las Palmas, o Ricardo Visus, con minutos interesantes en el Coliseum frente al Getafe.

Emoción ante la nueva Ciudad Deportiva

"Para mí es una de las cosas más bonitas que me han pasado, como he comentado previamente. Soy feliz como el primer día que debuté con el Betis, el primer día que vestí la camiseta y salí al estadio Benito Villamarín", reconoció el memorable lateral bético, quien luego mostró su cariño a las personas que han colaborado en este sentido: "Esto me coge con una edad... no viejo, pero sí mayor, con 66 años, entonces tengo que agradecer al presidente, vicepresidente, al Consejo, al CEO, Director General... a todo el que ha intervenido para que pongan mi nombre a esta Ciudad Deportiva tan maravillosa", recalcó.

La diferencia entre la época de Joaquín y los años 80

Al ser preguntado por Joaquín Sánchez, con quien mantiene una gran relación y ahora comparte palco para disfrutar de los partidos, Gordillo recordó el estado de los campos donde él jugaba allá por los años 80: "Hombre, Joaquín ha vivido mejores campos que yo... aunque también le ha cogido una época chunga. En nuestra época era más difícil, más complicado, pero nos teníamos que adaptar. Ahora veo los campos cómo están y claro, yo, que era un pasador, veo el campo que teníamos nosotros en el Villamarín o el propio Bernabéu antiguamente y era muy difícil. Esto está liso. Yo he vivido la peor época pero estoy contento con eso", aclaraba.

"Claro, el Mikasa... que eso no era un balón. En Burgos nos ponían ese balón con el hielo o barro, aunque antiguamente, cuando íbamos con un buen equipo con el Betis, nos embarraban los campos. Era muy difícil centrar con él o rematar de cabeza", recordó entre risas.

Orgullo al ver debutar canteranos con el primer equipo

En última instancia, desgranó qué siente cuando un chico del filial asciende al primer equipo: "Yo estoy muy orgulloso. Soy canterano, salí del Betis, al igual que Joaquín y otros muchos. Todos los canteranos tenemos que estar orgullosos cuando sale un canterano al primer equipo. Lo hemos vivido nosotros y sabemos lo que eso significa para un chaval de la cantera. Yo entré aquí recién cumplidos los 16 años y debuté a los 19. Yo sé lo que se siente con eso, entonces así nos sentimos: orgullosos de ellos", concluyó.