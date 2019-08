Rubén Castro: "El Betis es un sentimiento, tienes que jugar allí para saberlo"

El Betis homenajeará este miércoles a Rubén Castro, el mejor goleador de su historia, y el canario aguarda con ilusión la llegada del partido, pese a que no se encuentra en las mejores condiciones físicas y su participación continúa siendo muy dudosa.

En declaraciones a los medios oficiales del Betis, el canario ha dejado claro lo especial de la cita y la acumulación de recuerdos que tendrá en esas horas. "No sabía lo que era el Betis antes de jugar y una vez que estás allí, juegas y sientes que la gente te quiere muchísimo es otro mundo. Se lo he dicho a todo el mundo que me ha preguntado. Sevilla es otro mundo y para mí es un sentimiento, no es otra cosa", aseguró el delantero, que también tiene claro que su futuro quedará ligado al equipo verdiblanco y a la capital hispalense: "Yo voy a terminar viviendo en Sevilla. Seguiré yendo a apoyar al equipo al estadio y ya te digo, no sé cómo explicarlo. Es un sentimiento, tienes que jugar allí para saberlo".

El canario, además, desveló otra vinculación añadida que lo une al Betis. "Rubén y Kylian (sus hijos) son béticos. Ellos han nacido en Sevilla, hemos estado muchísimo tiempo allí", desveló el delantero canario, que quiere disputar unos minutos en el partido.

Rubén sufre una tendinopatía isquiotibial que no le ha permitido estrenarse con la Unión Deportiva Las Palmas en esta pretemporada, aunque eso no le impedirá saltar el miércoles al césped del Benito Villamarín para recibir el cariño de los suyos.

Las últimas noticias sobre su recuperación son positivas, después de que el canario esté haciendo todo lo posible por recuperarse a tiempo. "Rubén Castro ya toca balón aunque su participación en el partido de este miércoles frente al Real Betis en el estadio Benito Villamarín sigue en el aire, debido a la tendinopatía isquiotibial que sufre. El delantero grancanario continúa en manos de los fisioterapeutas y bajo vigilancia médica, pero su mejoría va a más", explicó el club canario en el parte médico oficial.