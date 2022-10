Rui Silva: "Me ha gustado el carácter y el compromiso del Betis"

Los goleadores Juan Cruz y Borja Iglesias y el doble asistente Álex Moreno fueron lo artífices del triunfo del Betis en su visita a la Real Sociedad. Pero una parte alícuota de responsabilidad de que el equipo de Pellegrini regresara con los tres puntos de la Bella Easo es de Rui Silva.

El meta portugués realizó un extraordinario paradón a mano cambiada para desviar lo justo un cabezazo combado y cruzado de Magunazelaia que evitó el 1-1 de la Real, tras el gol de Juan Cruz y poco antes de la sentencia a la contra de Borja Iglesias.

"Es parte de mi trabajo. Intento ayudar al equipo, muchas veces no se consigue, no se puede, pero estoy contento por poder ayudar. He mantenido el equipo en el partido y luego al final conseguimos cerrar el partido con los tres puntos", dijo cuando fue preguntado por esa acción meritoria, que puso colofón a un gran partido en líneas generales.

Pero Rui Silva prefirió centrarse en el colectivo. "Sabíamos la exigencia de este partido, pero el equipo ha salido con todo, ha sido muy competitivo desde el principio, con mucho enfoque y hemos hecho un partidazo"

Y destacó lo bien que encara el Betis cada momento del partido, la lectura de sus fases. "Me ha gustado la seguridad, el compromiso, el carácter que tiene el equipo... Cuando hay que defender, defiende y cuando tiene que atacar, ataca; y cuando tiene que tener el balón también lo tiene. El fútbol es así, hay momentos para ti y otros momentos para el rival, y es importante mantener siempre el enfoque".

Sobre el gol de Juan Cruz, concluyó: "Se lo merece, trabaja muy bien, está a muy buen nivel es muy buen futbolista y va creciendo mucho con nosotros".

Y el derbi también salió a colación, lógicamente: "Es un partido más, todos los partidos son difíciles y hay que encararlo de esa forma. Es un derbi, un partido en el que todo puede pasar y ya vamos a descansar y pensar en el partido de Europa que nos queda".