Serra Ferrer: "El bético lo que quiere ver no son buenos despachos sino buenos futbolistas"

No sólo a su situación, la de Setién o el objetivo europeo se ha referido Serra Ferrer en la televisión del Betis, sino que también ha realizado autocrítica sobre los fichajes realizados en esta temporada y ha expuesto los argumentos para explicar las decisiones tomadas. "El bético lo que quiere ver no son buenos despachos sino buenos futbolistas", ha indicado el balear sobre la confección de la plantilla.

"Siempre puedes mirar que las cosas se podrían haber hecho algo mejor. Yo, el presidente como el consejero delegado, sabíamos perfectamente las posiciones que podíamos mejorar o reforzar, teniendo una plantilla de un nivel muy bueno. De principio, se valoró el número de futbolistas, consensuamos con el míster no tener una plantilla demasiado amplia, sabiendo que teníamos muchos internacionales que jugarían una competición aparte de las tres de club. También pensamos en que los chicos que se están formando en el fútbol base tengan esa oportunidad. No hemos tenido la suerte de consolidar a ninguno de los nuevos que van saliendo, también lesiones que nos han trastocado, como en el lateral izquierdo o el delantero centro", ha indicado el balear, que ha analizado con detenimiento los casos del lateral izquierdo y del delantero: "Pensábamos que a Júnior no lo podíamos frenar con otro futbolista de gran nivel. Consensuado con el míster, el equipo no utiliza lateral puro, más bien carrilero, que Tello podría hacer esa función bien. La desgracia es que tuvimos dos lesiones largas, se produjo un punto negativo. En la delantera empezamos con los tres que nos dieron un buen rendimiento. Metieron alrededor de 30 goles entre los tres, una cifra buena sabiendo que las otras posiciones aportarán. No fue como pensábamos, no encontramos un titular indiscutible, ese futbolista que necesitábamos con el acierto con el juego de cara la finalización. A lo mejor nos equivocamos dejar de salir a Sanabria antes de tener firmado al delantero centro, la insistencia del jugador en jugar y la posibilidad e colocarlo en un equipo que tenía interés, con la certeza de que podríamos traer otro delantero centro, pero no se dieron las posibilidades. Vino Jesé, que no es un delantero centro nato, pero sí tiene talento suficiente para sumar con el resto de los compañeros. Mientras tanto, entró la posibilidad de traer jugadores jóvenes de cara al presente y el futuro, como Emerson y Lainez. Son jóvenes pero tienen un perfil muy bueno, internacionales los dos, con Brasil y México. Estoy convencido de que en el presente nos ayudarán y en el futuro, más. Nos peleamos con equipos de nivel alto, el Ajax por Lainez, y a Emerson lo compartimos con el Barcelona. Es un resumen del que debemos aprender.

Y ha continuado Serra analizado la dificultad de encontrar un ariete de garantías: "Firmar un delantero centro que te meta goles en el mismo momento que llega no es fácil. Lo intentamos, sin duda. Es lo más caro que hay en el fútbol profesional, en la alta competición. Ir en busca de un goleador contrastado, que sepa lo que es el Betis y la exigencia que tiene vale bastante dinero. Tenemos que crecer en paralelo al menos a nivel deportivo, en el terreno de juego. El bético lo que quiere ver no son buenos despachos sino buenos futbolistas. Aunque una cosa necesita a la otra. Se están buscando alternativas y sin despreciar a lo que tenemos. Tenemos muy buena plantilla y no se puede infravalorar. Un futbolista no deja de ser bueno a malo por tres partidos o por una temporada. Tenemos que tener en valor a los futbolistas que tenemos, empezando por Sergio León, Loren, o Jesé. Hay que confiar en ellos, hay que arroparlos, apoyarlos y saber que en algún momento puede dar mucho de sí. Al final ya se hará el recuento que corresponde. En la dirección deportiva se tiene que generar la suficiente base de datos para elegir y que el club puede llegar en lo económico".

.