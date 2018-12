Serra: "Todos los equipos necesitan un killer"

Lorenzo Serra Ferrer, en Copa Sevilla, ha tratado los siguientes temas sobre la actualidad deportiva del Betis de cara a este mercado de invierno:

Llegada de un delantero

"Siempre todos los equipos necesitan lo que se llama un killer. El año pasado lo tuvimos. Estos tres delanteros con Loren, que aumentó el lado de acierto. Este año estamos en retraso, estamos evitando goles en contra, pero quizás si entran en una racha nos vendría bien".

Mercado de invierno

"Según lo que necesites para mejorar el equipo. Te preocupa la adaptación de este futbolista porque la competición queda en cuatro meses. Es estar pendiente de cada una de las oportunidades del mercado. Es complicado, si estamos mirando delanteros nadie te va dejar los delantero que solventa sus problemas y el que viene no puede ser una incógnita, sino una realidad. Hay que ir a tiro hecho porque si viene un futbolista y no da el nivel desde un primer momento crea decepción en la competencia en el grupo".

Vuelta de Ceballos

"Si se hubiera quedado le hubiera ido mejor porque hubiera crecido como futbolista, que ya lo es y muy bueno. Pero él decidió otra cosa. Ahora estamos ilusionados con lo que tenemos que es mucho y bueno. Está en un segundo plano. No es una primera decisión a tomar que él vuelva. Estamos mentalizados en comprar a Lo Celso. Ayudar a traer este killer y equilibrar muy bien al equipo".

Salidas

"No está tomada la decisión de los que van a salir. Tenemos fe grande en los jugadores. Tenemos una plantilla muy buena, un buen cuerpo técnico, así que no está decidido quién se puede marchar o no. La última palabra la tiene el jugador. Nosotros podemos proponer a instancias del míster que piensa qué futbolista no hace tanta falta e intentar llegar a un acuerdo, pero nunca empujando a nadie".

Sanabria

"Sanabria ha pasado un momento difícil con el tema de las lesiones. Todos seguimos confiando en él y yo creo que lo va a dar porque lo tiene. Es cuestión de una mentalización fuerte y su autoestima vaya en aumento y se sienta capaz".

Pau

"Ya está en la selección. Está haciendo un trabajo magnífico. Adaptación rápida y a pesar de que es un chico responsable y serio sabe el sitio que ha elegido para crecer y a los béticos nos llena de satisfacción".

La afición

"He disfrutado a esta afición y no puedo hablar mal de ella. La afición es exigente pero esto a un deportista no le viene mal. La autoexigencia se tiene que imponer por uno mismo. Al público le llega este entusiasmo y pasión con la cual ella acude al Villamarín, que te devuelve multiplicado por mucho lo que tú le das. En algún momento se puede enfadar, pero eso no es decisivo".

La paz social

"Las turbulencias en la planta noble repercuten mucho en el vestuario. La tranquilidad, la ilusión y el entusiasmo blinda al vestuario. Es competición simplemente, actitud y compromiso a unos colores y un club al que hay que amar desde el momento en que se firma el contrato. Esto ayuda mucho. Los que hemos estado en otras etapas conocemos lo que significa el Betis para el beticismo y hay que poner toda la actitud y pasión".

James Rodríguez

"Hay que preguntárselo al entrenador. Es un buen jugador pero a lo mejor las características de este jugador no le satisface. La figura tiene que se el equipo. Hay jugadores que marcan diferencias importantes, pero cuando la figura es el equipo, funciona"

De técnico a los despachos

"La etapa de entrenador ya pasó. Es una situación que me gustó mucho, de haber participado y escribir páginas brillantes en la historia de nuestro club. Se me dio la oportunidad de estar en los despachos y transmitir ilusión y conocimiento conociendo la casa. Ahora me corresponde estar en esta situación de consejero y responsable de la dirección deportiva me encuentro a gusto y cómodo".

Relación con Caparrós

"Está claro que él sabe que yo soy bético y yo sé que él es sevillista. A partir de aquí es un punto y aparte. En aquellos tiempos se dieron estas circunstancias pero no tiene nada que ver con ahora. Yo lo respeto, pero no tengo una relación con él".