Borja Iglesias: "Hay que intentar ganar los seis puntos que quedan"

Borja Iglesias remató el gran triunfo del Betis en Mestalla. El goleador bético ya se plantea los dos últimos retos de una gran temporada en verdiblanco. "Hay que buscar los seis puntos que quedan, yo creo que es el objetivo. Acabar la temporada de esa manera es como la hemos planteado desde el inicio. Hay que intentar ganar este finde en casa, despedirnos de la afición y luego ir al Bernabéu a intentar ganar también", dijo en la radio del club.

El goleador gallego no quiere mirar lo que hagan ahora los antecesores en la tabla del Betis. "El objetivo es centrarnos en lo nuestro, cuando no sea posible seguiremos peleando por estar lo más arriba posible, pero mientras hay que confiar y cosas peores se han visto".

"Ha sido un partido muy igualado hasta los últimos minutos, que creo que con nuestro gol, el de Willy, ellos se abrieron un poquito más para generar situaciones en campo contrario y nosotros cuando salimos somos peligrosos y estuvimos acertados", afirmó el Panda. "Creo que el resultado es justo, a pesar de que igual es un poco abultado para lo que hemos visto", reconoció.

La seguridad defensiva fue clave en Mestalla. "Estamos centrándonos mucho en toda la temporada en intentar ser consistentes defensivamente, creo que lo hemos sido. El equipo tiene muy claro que a partir de ahí es peligroso. Y en ataque ha habido días que hemos generado más que hoy y no hemos sido capaces de hacer gol y hoy hemos estado muy acertados para lo que hemos tenido".

Sobre el gran gol con el que el Betis remachó el triunfo, dijo: "Sé que Juanmi cuando está en esas posiciones llega muy bien, se la he dado y él me la ha dado mucho mejor".

Y también habló de los cánticos que le dedicó, con alguna sorna, la afición de Mestalla. "Ha habido muy buen rollo, se han metido conmigo, me he puesto de portero calentando y me han cantado. Yo aquí viví parte de mi formación y fui muy feliz. Ahora me toca jugar en contra y yo les tengo mucho cariño".