Los béticos volvieron a protagonizar un desplazamiento masivo para vivir la agónica victoria del Betis en Copa

El Betis de Manuel Pellegrini venció de forma dramática al CF Villanovense en la segunda ronda de la Copa del Rey. El conjunto verdiblanco realizó una pobre actuación que estuvo muy cerca de desencadenar en debacle. Sin embargo, por fortuna para el cuadro bético, Ez Abde y Borja Iglesias aparecieron en los últimos minutos del duelo para remontar el enfrentamiento y enviar al Betis a los dieciseisavos de final, cuyo sorteo se celebrará el próximo 12 de diciembre a las 13:00 con la inclusión de los equipos que disputan la Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y CA Osasuna.

Más de 2.000 béticos en Villanueva de la Serena

El bloque heliopolitano supo reponerse en el último tramo para tranquilidad de los más de 2.000 béticos desplazados hasta tierras extremeñas. Pese al alto precio de las entradas, motivo por el que el Betis devolvió casi unos 1.000 boletos ante la falta de demanda, una importantísima cantidad de aficionados viajaron hasta Extremadura para animar a su equipo.

La hinchada verdiblanca volvió a ser la protagonista de unas imágenes espectaculares. Entre cánticos, bufandas y banderas, los aficionados béticos entonaron nuevamente a plena voz el "¡Llegó la banda del campeón!", el cántico de moda desde la pasada ronda copera, también en Extremadura, donde el Betis venció por un contundente 1-12 al Hernán Cortés.

En aquella ocasión, los seguidores desplazados pudieron disfrutar de un cómodo triunfo de su equipo y una fiesta durante los 90 minutos, mientras que en Villanueva de la Serena fue todo lo contrario, pues hasta el tiempo de descuento no pudieron celebrar la victoria bética. Los hinchas ya miran de reojo la fecha del sorteo de Copa, con la intención de volver a realizar un viaje inolvidable a otro punto del país.

Pellegrini y su plantilla agradecieron el apoyo

Al término del duelo, marcado evidentemente por el dramático desenlace, la plantilla del Real Betis se acercó a la grada donde estaban ubicados sus aficionados para mostrar su agradecimiento por un nuevo viaje multitudinario fuera de casa. Uno más. La infantería verdiblanca, en la última semana, ha llenado hasta la bandera la zona visitante de tres estadios: Generali Arena, Power Horse Stadium y Estadio Municipal Villanovense.

Praga, capital de la República Checa, Almería y Villanueva de la Serena, en Badajoz. Para esta afición no existen los límites ni las fronteras, lo que refleja su apoyo incondicional al equipo de sus amores. El Betis avanza a la próxima ronda de la Copa del Rey siendo espoleado por sus seguidores, quienes celebraron por todo lo alto el gol de Borja Iglesias en el tiempo añadido.

Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa post-partido, también mostró su reconocimiento a la afición por la presencia en el municipio extremeño, situado a unos 250 kilómetros de Sevilla: "Lo primero es felicitarlos. Vinimos de Praga, donde estuvieron 2.000 béticos, y hoy igual. Me alegro por la capacidad de reacción al final. Hasta el último minuto no bajamos los brazos. Les hemos dado una alegría, si no hubiera sido una tristeza importante", comentó.