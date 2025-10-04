Abde confirma lo de las ofertas recibidas y lanza una advertencia

Uno de los futbolistas más importantes a día de hoy en la plantilla del Real Betis Balompié no es otro que Ez Abde. El marroquí ha vuelto de la lesión a un nivel inconmensurable, sin haber perdido un ápice de desborde, verticalidad, y habiendo mejorado, ya desde la última fase del curso pasado, la fase de finalización. Y esto no es casualidad, ya que como el propio futbolista ha admitido, todo es fruto de un largo proceso de mejora, trabajo en sí mismo y también el hecho de estar más horas de las que estaba antes en la ciudad deportiva Luis del Sol.

En una pequeña entrevista con los compañeros de Diario AS, el futbolista norteafricano comentó por encima varios aspectos de su actualidad futbolística a nivel particular, y uno de los que más destacó fue la gran confianza que tiene en sí mismo a la hora de prever cuál va a ser su rendimiento esta temporada: “Estoy seguro de que va a ser mi mejor año en el Betis. Sí, ya lo pensé otras veces, pero me encuentro como nunca. Va a ser el mejor, ya veréis”. Queda todavía mucha temporada, pero la realidad es que ha desbancado del puesto de titular a un Rodrigo Riquelme que todavía no termina de adaptarse al juego del combinado de La Palmera, pero en el que hay puestas muchas esperanzas por parte del cuerpo técnico y el propio club.

Abde es derribado por Zubeldia, quien vio amarilla por esa acción. / José Manuel Vidal / Efe

Un cambio en su forma de trabajar

La realidad es que desde su llegada al Betis, Abde había dado picos de un altísimo rendimiento mientras que en otros momentos era un futbolista irreconocible, precisamente por lo que había mostrado. De hecho, llegó a ser dueño de una estadística demoledora que hablaba de la peor diferencia de goles esperados y convertidos. “Había que cambiar algo y lo estoy haciendo. Ahora me quedo más al final de los entrenamientos, para trabajar sobre todo en las finalizaciones. Cosas así me están ayudando”, ha comentado en la entrevista admitiendo que el rendimiento que viene dando desde los primeros meses del año no es casualidad.

Ese rendimiento, precisamente, provocó que este verano hubiesen numerosas ofertas por él, pero como siempre ha mantenido y ha revelado, la opción del conjunto verdiblanco siempre fue la única y prioritaria que estuvo encima de la mesa: “La verdad es que había muchas ofertas, pero yo le dije claro a mi representante que no quería irme, que me quería quedar en el Betis”.