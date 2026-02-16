Abde se consagra como gran ejecutor de un estilo frenético y directo

Fuera del equipo ya Sergio Canales, Nabil Fekir o William Carvalho, y en la enfermería Isco Alarcón o Giovani Lo Celso, el Betis 6.0 de Manuel Pellegrini ha dado un giro de tuerca a un estilo más directo, frenético incluso, de posesiones más cortas pero con una marcada vocación vertical. Una propuesta que en Mallorca volvió a ejecutar con frecuencia y precisión, no tanta eficaciarematadora, gracias a la velocidad y a las buenas deciciones con la pelota de Antony, y sobre todo de Abde. El marroquí se consagra como el mejor estilete bético de la campaña. Sin la pelota, si el equipo volvió a ser sólido fue en parte por el buen trabajo de Marc Roca, que estuvo a punto de hacer un golazo para la memoria.

Marc Roca | Sus ayudas y cruces cuando el Mallorca apretaba más fueron providenciales

El centrocampista catalán volvió a ofrecer el nivel de sus inicios como bético, antes de sus problemas físicos, y con su lectura táctica y su buen manejo del fútbol de contacto echó una mano a sus compañeros de la defensa en varios cruces y ayudas para evitar la superioridad atacante, sobre todo en el costado donde Darder y Virgili amenazaron. Su golpeo a puerta desde unos 40 metros, preñado de calidad, mereció acabar dentro.

Abde | Cuando acelera con la pelota hoy parece inalcanzable para cualquier defensa

Otro sobresaliente partido el que se marcó el extremo marroquí en el Mallorca Son Moix, desbrozando el camino de la victoria con una certera volea que no era fácil. Si a su capacidad para llegar añade puntería, los problemas rematadores del Betis serán menos. Y qué decir de su velocidad con el balón en conducción: imparable, o casi.

Bakambu | Esta vez, añadió un buen gol a su generosidad

El congoleño jamás se queda con una carrera por dar sin la pelota, tanto para defender como para intentar arrastrar y crear espacios a los de la segunda línea, pero no suele ajustar el punto de mira en el remate. Esta vez, en cambio, hizo una maniobra de buen nueve para acelerar en pocos metros y cruzar a la red.

Aitor Ruibal | Sufrió con el fútbol de la calle de Virgili

El multiusos catalán no disfrutó de su mejor noche ante el Mallorca. El fútbol de calle, de engaños y pura habilidad de Jan Virgili le resultó casi siempre indetectable. Le condicionó mucho esa tarjeta amarilla que vio al filo del descanso y Pellegrini al final lo trocó por Ángel Ortiz, que aguantó mejor al extremo.