La afición del Betis ya calienta el derbi; así recibieron al equipo tras vencer en Leganés

SEVILLA/El Gran Derbi entre el Real Betis y el Sevilla FC ya ha comenzado. Y eso que restan dos semanas exactamente para que comience el segundo de los partidos grandes de esta ciudad en la temporada después de que los de Nervión se impusieran en el partido de ida y tras todo lo acontecido con la polémica entre las dos entidades, con ruptura de relaciones incluida por parte de los de José María del Nido Carrasco. Desde luego, la forma en la que los dos equipos van a llegar al partido será completamente distinta: el Betis viene de cinco victorias consecutivas en LaLiga y pasar con una exhibición de fútbol a los cuartos de final de la UEFA Conference League, y por otro lado el Sevilla no pudo certificar su solidez defensiva de 2025 y cosechó una dura derrota (por lo que estaba en juego más que por lo abultado del resultado) ante el Athletic.

Y se dice que el derbi ya ha empezado por la imagen que se ha visto en la noche de este domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Y es que la expedición bética ha llegado en AVE a la estación de Santa Justa a las 20:45h y de ahí se ha dirigido a su zona habitual de trabajo para que los integrantes de la plantilla tomen sus vehículos personales y se dirijan a sus respectivos domicilios. De hecho, tendrán descanso hasta el próximo miércoles, cuando volverán a los entrenamientos.

Algunos béticos se desplazaron para recibir al equipo

Cuando el autobús del equipo llegaba a la puerta principal, se encontraba con un numeroso grupo de aficionados béticos que se habían concentrado allí para agradecer el rendimiento reciente en los últimos encuentros y sobre todo, darle ese primer aliento de motivación de cara al trascendental partido que se disputará el próximo 30 de marzo a partir de las 21:00 horas en el estadio Benito Villamarín. Cánticos, aplausos y vítores para un equipo que a través del trabajo y la humildad sigue vivo en pleno mes de marzo en las dos competiciones que está disputando hasta el momento y cuya plantilla ilusiona en gran medida para hacer grandes cosas.

Un sabor a revancha en Heliópolis

La derrota en el derbi de la ida fue totalmente merecida por parte de los verdiblancos a pesar de la polémica arbitral con el penalti de Diego Llorente. De hecho, muchos achacaron en su momento a la directiva el no haber gestionado de la mejor forma posible un partido como este, con tanto peso del apartado emocional. Uno de esos elementos que no se gestionó de la mejor manera fue el tema del último entrenamiento de cara al choque. En el Pizjuán entraron miles de aficionados para apoyar a los suyos mientras que en el Betis no se tomó esa decisión.

Esta podría ser una de las decisiones más novedosas de cara a las próximas semanas, teniendo en cuenta además que hay parón FIFA y que 'perder' una sesión no afecta tanto a la hora de preparar tácticamente el duelo. Otras decisiones que están aún en el aire son las de cambiar el itinerario del autobús el día del partido para que haya un mejor recibimiento por parte de la afición debido a la política de seguridad de la Policía Nacional existente en estos momentos y también la invitación al choque por parte de la cúpula bética a la sevillista. En las oficinas del Villamarín no sentó demasiado bien el comunicado de Del Nido Carrasco rompiendo relaciones con el Betis y en Heliópolis se están pensando formalizar o no dicha invitación.