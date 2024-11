Alarcón: "Ya veremos cómo está la plantilla cuando llegue el mercado de enero"

Sevilla/El CEO del Betis, Ramón Alarcón, compareció ante los medios de comunicación después de explicar las cuentas que presentará el consejo de administración en la Junta General de Accionistas el próximo 17 de diciembre y habló sobre otros temas de actualidad como el mercado de invierno, el traslado a la Cartuja o el impacto de la piratería en el fútbol.

El directivo verdiblanco fue cuestionado sobre la necesidad de reforzar una plantilla en la que las lesiones se multiplican y aseguró que "cuando llegue el mercado de enero ya se verá qué pasa". "Nosotros siempre estamos trabajando pare tener el mejor plantel dentro de las posibilidades porque ésa es nuestra responsabilidad, manteniendo un balance entre lo económico y lo deportivo. Si no tienes rendimiento deportivo, a lo mejor no te clasificas para Europa y baja la economía. Es un balance es complicado. Cuando llegue el mercado de invierno ya hablaremos, pero nosotros creemos que la plantilla actual de los 24 jugadores, más los dos con ficha filial que están en dinámica de primer equipo, es una plantilla suficiente para nuestro objetivo, pero lógicamente cuando se producen estas circunstancias de lesiones nos obliga a actuar en consecuencia", indicó el dirigente bético, que volvió a incidir en el aspecto del "límite salarial dinámico" al señalar las variables que impone LaLiga cara al control financiero.

"En la regla 1:1 estamos, pero excedernos el límite significaría tener pérdidas, porque el límite te marca la cantidad que puedes disponer para no tener pérdidas y la responsabilidad del Consejo de Administración del Betis es no tener pérdidas. Con el fichaje de Lo Celso el último día de mercado hicimos un esfuerzo importante para tener la mejor plantilla posible. Es mejor tener la plantilla buena el 1 de septiembre que el 1 de febrero. Pero cuando llegue el mercado de enero ya veremos, porque esto da muchas vueltas y en función de las circunstancias veremos qué hacemos. Insisto en que estamos muy contentos con la cantera. Cada día sube un jugador del filial a entrenarse con el primer equipo y ya está dando Manuel Pellegrini oportunidades a muchos de ellos. Entre esos, más la recuperación de Isco e incluso de William Carvalho, de quien llegan buenas noticias... Veremos qué plantel tenemos el 31 de enero", insistió Alarcón, incidiendo en su mensaje de contención en el gasto.

Uno de los datos ofrecidos por la entidad fue la bajada de los ingresos de televisión de 71 a 68 millones. En la línea de lo que argumenta en presidente de LaLiga, Javier Tebas, el directivo señaló directamente a la piratería, que "es un robo". "Porque algo sea caro y no lo puedas comprar, no te legitima para robarlo. Piratear es robar. Lógicamente, esto es siempre el balance. Si la gente no accede al fútbol porque es muy caro, probablemente los operadores tampoco paguen los derechos de televisión al precio que están pagando, como ha ocurrido en el tema de China. Yo creo que es fundamental llegar al precio que realmente el público puede pagar, pero lógicamente no voy a justificar la piratería porque eso es robar", apuntó.

Por último, alarcó se refirió a las protestas vecinales sobre la construcción del nuevo estadio y cree que de las reuniones llevadas a cabo todas las partes acabaron "bastante contentas". "Sin embargo, han salido dos controversias que precisamente no son reales. Esto no es un Satiago Bernabéu con conciertos diarios. Los grandes conciertos serán sólo el mes de julio (por la imposibilidad de contar con un cñesped que se pueda ocultar), como han venido siendo en el pasado, de dos o tres como mucho, y no es un centro comercial. Esas dos grandes quejas que salen vecinales, simplemente no son verdad", explicó Alarcón, que añadió: "Otras cuestiones que nos hablan de seguridad, limpieza, tráfico... y es algo que ya ocurre los días de partido. La verdad es que seguiremos hablando con los vecinos para convencerles de que este estadio lo que va es dinamizar el barrio y va a generar muchísima riqueza".

No confirmó Alarcón si en la Cartuja aumentaráne l número de abonados, aunque "es una acción que se está barajando". "Pero lógicamente hay que ver cómo lo hacemos, porque si aumentamos el número de abonados por el mayor aforo de la Cartuja, luego cuando se vuelva al Benito Villamarín hay que dejar muy claro que esos abonados estarán en las primeras listas de espera, pero a lo mejor no pueden tener acceso al nuevo estadio si los abonos anteriores ninguno se da de baja".