Alineación probable del Betis ante el Atlético de Madrid: Dudas con las rotaciones

SEVILLA/Rotaciones, sí. Rotaciones, no. Esa es la duda de Manuel Pellegrini de cara al duelo de este domingo ante el Atlético Madrid teniendo en cuenta la importancia del partido ante los del Cholo Simeone y también que el próximo jueves podrá rotar y dar descanso a los suyos en el duelo ante el CD Gévora. Pero más importante es si cabe el reponer sensaciones tras el empate del pasado jueves ante el Copenhague. Los verdiblancos no tuvieron un mal partido ante un grande de Europa en horas bajas, pero la poca distancia en el marcador, la poca voracidad y caché continental y sobre todo, un error intantil de Bellerín en el penalti privó a los heliopolitanos se sumar sus tres primeros puntos en un nuevo formato que poco a poco va echando más la soga al cuello.

Fue una noche además en la que algunos futbolistas no terminaron a un buen nivel físico, destacando por encima de todos a Cédric Bakambu. El propio entrenador admitía en rueda de prensa que lo había sustituido por una sobrecarga que podría haber desembocado en una lesión si no se actuaba a tiempo. "Cédric sintió una contractura y no quisimos arriesgarlo para el segundo tiempo. Parando, no creo que tenga problemas. Espero que esté para el domingo", comentó el chileno.

Budimir trata de cpmtrolar ante la presión de Bartra. / Jesús Diges / Efe

Una defensa clara

La expulsión de Natan en el campo de CA Osasuna provoca que no pueda disputar minutos ante el Atlético de Madrid, por lo que Marc Bartra y Diego Llorente volverán a repetir como pareja de centrales titular. Rui Silva guardará la portería después de la vuelta de Adrián a la portería del Benito Villamarín mucho tiempo después en el choque de Conference League. En los laterales estarán; Romain Perraud en el izquierdo tras descansar en Europa y posiblemente Youssouf Sabaly en el diestro, que es el único de los tres que no ha tenido minutos esta semana. Muy probablemente le de pocos minutos y siga con su progresión en Gévora.

En el doble pivote no hay alternativas. De momento, Manuel Pellegrini no ve demasiado adecuado darle los mandos de la titularidad a Mateo Flores, que irá convocado ante la baja de Marc Roca, a quien no se le espera en un corto plazo. Johnny Cardoso y Altimira saldrán de inicio en lo que será el eje de ese 4-4-2 que de momento no se espera que cambie. Tanto Abde como Fornals jugaron el partido completo ante los daneses, algo que abre mucho las posibilidades. Podría darle minutos a un Iker Losada que no pudo participar el jueves, también a Assane Diao... Pero lo más probable es que repita lo que se pudo ver en El Sadar, con Fornals en izquierda y Aitor en la derecha (este último sí tuvo descanso entre semana). Además, contar con la baza de la velocidad del marroquí para añadir desborde en los minutos finales puede ser un factor interesante.

Vitor Roque y Bakambu, concentrados. / Juan Carlos Muñoz

Bakambu siembra la duda

Ya el técnico sudamericano advirtió que se quiso evitar una lesión muscular sustituyendo al congoleño pero que esperaba tenerlo de cara al domingo. Eso sí, lo es que lo deje en el banquillo, tenga algunos minutos en la segunda parte si es necesario y que juegue ante el Gévora para ganar confianza. Es por ello que Chimy Ávila (que hizo un partido bastante serio el jueves noche) y Vitor Roque, son los que tienen más opciones de cerrar el once.

Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma: Rui Silva, Sabaly, Llorente, Bartra, Perraud, Altimira, Cardoso, Fornals, Aitor, Chimy y Vitor Roque.