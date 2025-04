Alineación probable del Betis ante el Jagiellonia este Jueves Santo

SEVILLA/Aunque la ventaja que el Real Betis Balompié se lleva a tierras polacas pueda parecer suficiente y el nivel del Jagiellonia en el Benito Villamarín hace una semana no mostrase atisbo ninguno de reacción, la realidad es que Manuel Pellegrini tiene en su mano seguir mandando un mensaje importante en la UEFA Conference League con el once que saque en el Municipal de Bialystok. Tiene que buscar la combinación entre un buen equipo que consiga que no se le vaya de la mano las semifinales de la tercera competición continental y otro que le permita tener a ciertos futbolistas descansados de cara al enfrentamiento del próximo Lunes de Pascua en Montilivi contra el Girona.

Pero también tiene que tener en cuenta que hay algunos jugadores apercibidos de cara a un hipotético partido de ida de las semifinales. Isco, Natan y Aitor Ruibal son los futbolistas verdiblancos que si ven una tarjeta amarilla en Polonia se perderían el partido del Benito Villamarín en la siguiente ronda si es que terminan clasificándose. Además, Diego Llorente también estaba apercibido, pero como se ha lesionado y se va a perder todo lo que resta de temporada, no va a jugar, obviamente.

Fran Vieites, en rueda de prensa. / Julio Muñoz / Efe

Un rompecabezas en la defensa

En la portería volverá a estar Fran Vieites como portero titular. Todo apunta a que sin importar las rondas o la importancia cambiante de los partidos europeos, el gallego va a seguir siendo el que defienda la meta bética hasta donde quiera que llegue su camino en la competición. En el lateral diestro estará Youssouf Sabaly, que no jugó el fin de semana contra el Villarreal y en el izquierdo todo apunta a que será Ricardo Rodríguez. De hecho, aquí comienzan las primeras dudas, ya que cabe la posibilidad de que el Ingeniero utilizase al suizo en el centro de la defensa y apostase por Perraud en la siniestra como una de las variantes. Bartra es un fijo y en su acompañante queda la mayor duda del once: ¿Nobel Mendy? ¿Marc Roca? ¿Natan? Lo cierto es que hasta el propio jueves no se sabrá.

Por delante hay un fijo: Sergi Altimira. El catalán hablará este miércoles junto a Manuel Pellegrini en rueda de prensa y lo normal es que, siguiendo la tradición no escrita, salga desde el inicio. Su acompañante, probablemente, será Pablo Fornals, formando así el centro del campo que consumó la goleada en Guimaraes.

Antony se marcha de Sergi Cardona. / José Luis Contreras

Un ataque casi dibujado

En la mediapunta estará Giovani Lo Celso. Aprovechará, por tanto, Pellegrini el primer gran tramo del partido para darle descanso a Isco y así prevenir esa sanción por acumulación de amonestaciones. En banda izquierda, lo normal, es que sea Jesús Rodríguez el que comience y luego aparezca Ez Abde para ir sumando minutos poco a poco tras su lesión. En la derecha, comenzará Antony y posteriormente tiene muchas opciones de aparecer Pablo García, utilizado por el técnico chileno cuando se ausenta el Chimy Ávila. Como no puede ser de otra forma, el futbolista más adelantado de los heliopolitanos será Cédric Bakambu.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Jagiellonia está conformado por: Fran Vieites, Sabaly, Bartra, Mendy, Ricardo; Fornals, Altimira, Lo Celso, Antony, Jesús Rodríguez y Bakambu.