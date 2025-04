El Betis iría a la Champions siendo sexto si se da una circunstancia clave

SEVILLA/El debate al rededor de la UEFA Champions League y el Real Betis Balompié sigue más que vigente a pesar de la derrota del conjunto verdiblanco ante el Villarreal. Como ya se ha explicado en este diario en la mañana de este Lunes Santo, las aspiraciones del combinado de Heliópolis se han complicado mucho más después de la velada del Domingo de Ramos. Está a tres puntos del Villarreal, equipo que podría irse a los seis de ventaja si consigue vencer al RCD Espanyol en el partido atrasado por cuestiones meteorológicas. Aunque en esta carrera por poder jugar la mayor competición de clubes en el mundo del fútbol hay una casuística que podría colocar a los de Manuel Pellegrini disputando la competición quedando en la sexta posición de la tabla clasificatoria.

En esta situación, no hay que perder de vista la distancia que separa en estos momentos al conjunto groguet y al Athletic Club de Bilbao. Son hasta el momento seis puntos los que separan a ambos equipos, y si los de Marcelino vencen ante los de Manolo González, se colocarán a tres puntos de esa cuarta plaza.

Un Athletic quinto, la clave si gana la Europa League

Los de Ernesto Valverde están en disposición de conseguir el pase a las semifinales de la UEFA Europa League este curso teniendo el partido de vuelta de los cuartos de final este Jueves Santo en San Mamés. Precisamente, la final de esta competición se disputa en ese estadio, la casa de todos los 'leones', por lo que llegado el momento, podrían centrar todos sus esfuerzos en conseguir llegar a ese partido en su campo, con su gente, y descuidar un poco la competición nacional (como ya le ocurriese, por ejemplo, al Betis el año que ganó la Copa del Rey). Contando además que de los tres equipos, los rojiblancos tienen el calendario más complicado y que el Villarreal no tiene competencia intersemanal, hay bastantes posibilidades de que se dé ese cambio de posiciones y el Athletic pase al quinto puesto.

Aquí es donde aparece la clave para los de Heliópolis. Si la racha de resultados de los de Manuel Pellegrini de aquí a final de liga es tan buena que le permite quedar quinto, irían a Champions. Si quedan sextos, también podrían jugarla. ¿Qué debe pasar? Que el quinto sea el Athletic y además gane la Europa League. La norma en este caso es clara: dependiendo del rendimiento de los equipos españoles en Europa, habría una plaza extra. Si son cuatro equipos los que van a Champions, la plaza extra cae al quinto. Si debido a la consecución del título de los de Bilbao, van cinco, la plaza extra caería al sexto.

Las fotos del Betis - Villarreal / José Luis Contreras

Un vestuario que no va a rendirse

Al margen de todo ello, en el vestuario verdiblanco no piensan en lo que puedan hacer terceros y sí en lo que está en sus manos. Y lo que manejan en la plantilla y en el cuerpo técnico son las ganas de no rendirse y seguir trabajando hasta el final para conseguir el sueño, que no objetivo, por méritos propios. Para muestra, las palabras de Pellegrini, Isco o Aitor.

El Athletic Club visita la próxima jornada el Bernabéu, recibe a la UD Las Palmas antes de afrontar el derbi vasco en el Reale Arena, recibir al Alavés, visitar al Getafe y Valencia antes de terminar en San Mamés con el Barcelona. Un calendario ciertamente más complicado que el bético. Algo parecido ocurre con el Villarreal: Real Sociedad, Celta, Espanyol, Osasuna, Girona, Leganés, Barcelona y Sevilla.