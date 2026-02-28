Alineación probable del Betis ante el Sevilla en el derbi: ¿sorpresas de Pellegrini?

Manuel Pellegrini dará el 'OK' al equipo de redes sociales del Real Betis Balompié para que, como de costumbre, aproximadamente una hora y cuarto antes del inicio del próximo derbi ante el Sevilla FC este domingo 1 de marzo se publiquen los once elegidos por el técnico chileno para afrontar el partido más importante de los verdiblancos, el próximo. Aunque hay pocas dudas para la opinión popular sobre cuál debería ser el once, la realidad es que hay algunos puntos del equipo en los que el sudamericano podría dar la sorpresa.

A nivel de bajas, el técnico no podrá contar con cuatro futbolistas: Isco (que esta semana se esperaba que comenzase a trabajar en solitario sobre el césped), Lo Celso (que debería estar recuperado de sus problemas musculares a mediados de abril), Amrabat (al que se le debe ver sobre el césped la próxima semana) y Valentín Gómez, que no estará por acumulación de tarjetas amarillas.

El posible once del Betis en el derbi / DDS

¿Cucho Hernández de vuelta a la titularidad?

Ahí es donde está la principal cuestión del once. Y es que el colombiano jugó 45 minutos la pasada jornada y ya reconoció Pellegrini que fueron más minutos de la cuenta. En la rueda de prensa previa al duelo se le preguntaba precisamente por esto, y aunque echaba un pequeño capote a Bakambu recordando que está a muy buen nivel, admitió que el cafetero ya está para un partido completo: "Cucho tuvo que hacer más minutos de lo esperado la semana pasada. Está en la lista de citación y puede jugar 90 minutos sin problemas. Bakambu anda en un buen momento. Este tiempo de descanso le ha venido bien a muchos jugadores".

La posibilidad de que Pau López volviese a aperecer en la rotación ha sonado en varios foros durante la semana, al igual que otras alternativas como Ángel Ortiz en el lateral diestro, Bartra en el centro de la zaga o Deossa en el medio del campo. Pero lo normal es que repita once una nueva jornada más.

Antony sigue con la mirada perdida tras el final del partido cuando Pellegrini y el Cucho acuden a consolarlo. / Antonio Pizarro

Por tanto, el posible once del Betis en el derbi está conformado por: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Abde y Cucho Hernández.