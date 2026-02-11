Álvaro Valles para todo ya, o rotaciones

La apuesta, arriesgada y que acabó saliendo mal, de Manuel Pellegrini por Adrián en la Copa del Rey abrió un debate por mucho que el técnico cerrara filas sobre su decisión. La goleada encajada y la despedida del torneo no fue culpa del portero, pero la polémica generada en la afición se traslada ahora a las otras competiciones en las que el Betis sigue vigente. En el Metropolitano el chileno se decidió por Álvaro Valles para retomar el campeonato nacional tras la debacle anterior en La Cartuja. El de La Rinconada aguantó la presión y respondió con cinco intervenciones, pero Pau López cuenta también para el preparador heliopolitano (de hecho fue su apuesta titular al inicio de la temporada) por lo que habrá que esperar ahora para saber si el Ingeniero mantiene las rotaciones o se decide por un portero para todo.

La elección de Álvaro Valles el pasado domingo tras el humillante 0-5 encajado dice mucho de la posición del guardameta cañamero, teórico titular en la Liga en la que ha disputado 15 de las 23 jornadas en las que ha recibido 19 goles. ¿Muchos? Se aleja de la cifra idealizada por Pellegrini de encajar un gol de media por encuentro, pero a ese dato hay que ponerle un asterisco. Y es que Valles fue el portero en las dos goleadas frente al Barcelona (3-5) y el Real Madrid (5-1), por lo que desquitando esos choques en 13 citas le han metido sólo nueve tantos. Además, en seis encuentros dejó su portería a cero, algunos tan importantes como el de este domingo, el derbi o el Villarreal. Promedia 3,2 paradas por encuentro (48), dos de ellas contra el Atlético la pasada jornada cuando intervino con acierto en un disparo en el área de Julián Álvarez y a un cabezazo de Sorloth.

Al contrario que otros años, las lesiones de Pau López hicieron que durante un tiempo Valles lo jugase todo a excepción de la Copa del Rey. Así, disputó también cinco duelos en la Liga Europa en los que recibió dos goles y dejó su portería a cero en tres. En total acumula 1.800 minutos esta temporada con unas cifras totales de 20 partidos y 21 tantos encajados y nueve porterías a cero.

Pau López se ejercita junto a Álvaro Valles, / José Manuel Vidal / Efe

El guardameta catalán, por su parte, arrancó como el titular de Pellegrini, pero las lesiones (un problema en una rodilla y un desgarro muscular) le hicieron perder relevancia hasta el punto de que ha disputado esta campaña casi la mitad de los minutos de su compañero (990). En Liga ha jugado 8 partidos en los que que le han marcado nueve tantos (dos encuentros sin encajar y 3,25 paradas por duelo) y, como Valles, hay que sumarle un penalti parado. Empezó jugando en la Liga y también en Europa, ya que fue el elegido en la primera jornada de la fase liga frente al Nottingham Forest, lo que hacía pensar en un cambio del técnico en su filosofía de rotaciones por competición en la portería. Algo que repitió a favor de Valles cuando el gerundense se recuperó de su segundo parón por un desgarro muscular manteniéndolo en el banquillo, pese a estar plenamente reestablecido, y jugando el sevillano ambos torneos encadenando siete partidos seguidos hasta que Pau López jugó en Grecia contra el PAOK y en Mendizorroza con sendas derrotas.

Europa, con el billete directo a los octavos en el bolsillo, no entrará en escena para el Betis hasta el 12 marzo (la ida, y una semana más tarde la vuelta). Antes quedan por delante cuatro jornadas de Liga (Mallorca, Rayo, Sevilla y Getafe) en los que se verá si Valles es la apuesta decidida para jugarlo todo cuando llegue el torneo continental o si las rotaciones, en caso de haberlas, incluyen la Liga.