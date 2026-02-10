Diego Llorente recupera su mejor versión otra vez

Imperial. Podría ser la definición del partido de Diego Llorente en el Metropolitano, especialmente porque su gol en propia puerta quedó anulado por la posición de fuera de juego de Griezmann. El madrileño va recuperando el nivel que ofreció la temporada anterior antes de que su grave lesión el pasado Domingo de Ramos lo llevara a pasar por un túnel del que por fin parece haber salido.

Contra el Atlético firmó, sin duda, su mejor partido de la temporada con 14 despejes, una recuperación y 2/2 duelos ganados confirmando que el mejor Diego Llorente está de vuelta. Era un fijo en la 2024-25 hasta que el 13 de abril se lesionó en la jornada 31 habiendo disputado las 30 anteriores como titular (42 partidos sumando todas las competiciones). Contra el Villarreal sufrió una lesión tendinosa proximal en el isquiotibial izquierdo de grado avanzado de la que fue operado en Finlandia por un especialista. Se acabó el curso para él. El madrileño puso el cuanta kilómetros a cero pensando ya en la 2025-26, pero el inicio no fue fácil tras más de cuatro meses sin competir.

Le costó entrar de inicio esta campaña y de hecho no debutó hasta la quinta jornada, contra la Real (19 de septiembre), cuando tuvo que ser sustituido en el descanso por otras molestias musculares propias de las inactividad. Casi otros dos meses más de parón pues regresó el 6 de noviembre contra el Lyon en su primer completo desde el 30 de marzo. Desde entonces lo jugó todo en el torneo continental, pero en la Liga no volvió a jugar de inicio hasta el pasado choque en La Cartuja frente al Valencia. Lo disputó completo, como el duelo copero con el Atlético y el posterior de la Liga. Tres partidos seguidos en los que ha demostrado que físicamente la lesión ha quedado atrás y que tiene ya el ritmo competitivo para volver a liderar la defensa bética.