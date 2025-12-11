Ángel Haro superará a Lopera y ya será el presidente con más partidos en la historia del Betis

El partido que tiene el Real Betis Balompié en Zagreb este jueves es muy importante. Por economía, ya que si vence se lleva un buen pellizco económico; a nivel deportivo debido a que podría certificar el pase entre los ocho primeros, al menos de forma virtual y también a nivel simbólico. Y es que en el momento en el que el colegiado pite el inicio del choque, el presidente Ángel Haro se convertirá automáticamente en el presidente con más partidos liderando a la entidad verdiblanca en toda su historia, superando así a Manuel Ruiz de Lopera.

Y es que son en total 470 partidos la cifra histórica con la que comenzará engrandecer su historia como presidente del conjunto verdiblanco. Actualmente, suma 469 partidos, los mismos que Lopera: 373 en liga (todos en Primera División), 39 en Copa del Rey, 1 de Supercopa de España y 56 de competición europea. Entonces, cuando el colegiado pite el inicio del choque en el Maksimir, serán 470. Todo, en un período en el que ha tenido algunas sombras en el apartado económico junto al Consejo pero sobre todo, muchas luces y momentos históricos que lo alzan para muchos como el mejor presidente de la historia del Betis, con un título de Copa del Rey, una final de la UEFA Conference League, unas semifinales del torneo copero ante el Athletic, y seis clasificaciones europeas en 10 años y las cinco últimas son consecutivas reflejando el crecimiento del club bético (que hará el 4 de febrero). De hecho, antes de su entrada, los heliopolitanos sólo jugaron competición continental en 10 ocasiones en toda su historia.

Ángel Haro dialoga con Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico. / Julio Muñoz / Efe

Pellegrini y Joaquín, dos históricos

Y es que el simbolismo se palpa también en lo que es la expedición bética al completo. Por un lado, junto al presidente con más partido han viajado: el futbolista con más partidos en la historia del Betis (Joaquín Sánchez) y el entrenador con más partidos en sus espaldas como heliopolitanos (Manuel Pellegrini).

Como curiosidad, también Manu Fajardo, director deportivo de la entidad verdiblanca, vuelve al lugar en el que se disputó su primer partido en el cargo, siendo un momento especial y bonito de recordar.