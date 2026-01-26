Antony manda un mensaje al beticismo tras su polémica reacción en el Alavés-Betis

Uno de los aspectos más polémicos de las últimas horas tras la derrota del Betis en Mendizorroza fue la llamativa reacción de Antony tras ser sustituido en Mendizorroza. Ha recibido muchas críticas, pero sobre todo muchos halagos tras forzar bastante para jugar y ayudar a los suyos a pesar de tener severas molestias en el pubis. Pero todo no quedó ahí. Y es que el futbolista brasileño se ha manifestado al respecto en redes sociales.

Lo hizo a través de una storie en Instagram después de que se haya hecho viral su reacción en el banquillo del campo del Alavés: "Estamos en un momento clave de la temporada y lo más importante es el Betis. Las imágenes del último partido reflejan competitividad y exigencia conmigo mismo, nunca falta de respeto al club ni al grupo. Seguimos unidos, trabajando fuerte y enfocados en nuestros objetivos. ¡Mucho Betis siempre!", eran las palabras que publicaba el brasileño en Instagram.

Antony emite este comunicado en Instagram

Para poner en contexto al beticismo

Cuando fue sustituido, se vieron imágenes de gran enfado de Antony. Llegaba a su asiento golpeándolo absolutamente todo, enfadado, dando golpes en el asiento y cuando pasaban los servicios médicos del Alavés por delante del banquillo verdiblanco, coincidía que se le veía levantarse y gritar vehementemente a esa zona.

"Antony salió molesto por el marcador, jugó con bastante dolor, pero por distintos motivos habrá tenido esa reacción", aclaró el míster, que reveló que Abde sintió molestias en el aductor: "Abde no se sabe qué tiene. Mañana veremos el informe médico qué es, si es molestia o lesión. Lo veremos mañana", comentaba Pellegrini en rueda de prensa.