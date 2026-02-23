Antony y su revancha en el derbi: tres meses después de la roja ante el Girona, llega su gran oportunidad

Justo hoy, 23 de febrero de 2026, se cumplen tres meses de aquel Betis-Girona que finalizó con empate a uno en La Cartuja.

LA ROJA QUE LO CAMBIÓ TODO

Una cita marcada por la expulsión de Antony en el tramo final del choque, la cual impidió al brasileño estar en el primer derbi de la temporada, en Nervión, el pasado 30 de noviembre. El colegiado Iosu Galech cambió la cartulina amarilla por la roja, tras revisar la acción en el VAR, y el paulista se marchó a los vestuarios por golpear a Joel Roca en un intento de chilena. En ese momento, el mundo se le vino encima al extremo verdiblanco, que se perdía la primera gran cita del curso entre los dos equipos sevillanos.

Antony, en la acción ante Joel Roca en la que expulsado en el Betis-Girona de este curso. / Julio Muñoz / Efe

Y el pasado sábado, el brasileño dejó una escena de impotencia y resignación, pues en el alargue del encuentro tuvo una clara ocasión para haber inclinado la balanza a favor de su equipo. Sin embargo, Batalla tapó su centrado disparo y Antony no pudo ocultar su malestar con el pitido final.

El paulista acabó tocado anímicamente ante el Rayo al perdonar ante Batalla

Pero ahora, se le presenta el derbi como una ocasión para desquitarse de no haber jugado el primero y para olvidar esa ocasión clara ante el meta rayista con la que muy probablemente hubiera dejado los tres puntos en casa.

ESTADO DE FRUSTRACIÓN

Antony acabó el partido ante los de Vallecas con tal grado de frustración que, agachado, tapó su rostro con la camiseta, llevándose un buen rato pensativo. Tanto que recibió de forma cariñosa el consuelo de Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, de sus compañeros y hasta del propio Manuel Pellegrini, que no dudó un momento en arropar a un futbolista cuya implicación y entrega está siendo máxima para sobrellevar de la mejor manera esos problemas de pubis que lleva arrastrando desde el compromiso del pasado 21 de diciembre ante el Getafe.

CAMBIO DE CHIP

Y es que además de esa última ocasión ante Batalla, el habilidoso jugador del cuadro de Heliópolis ya había tenido en la primera parte otra ocasión para haber marcado, pero su disparo, un tanto escorado, se le fue desviado. Así, desde hoy, el de Sao Paulo se centra ya en preparar el segundo derbi del curso. "Para mí es el partido más importante del año. Es muy duro no poder jugar ese partido. Va a ser difícil. Me ha afectado por la importancia del próximo partido. No poder jugar en ese derbi fuera de casa es muy duro", comentó en Movistar + esa semana, tras el triunfo ante el Utrecht (2-1) en la Europa League tres días antes de la visita del Betis a Nervión.

Antony y Batalla se saludan al finalizar el encuentro. / Antonio Pizarro

Ahora, casi cuatro meses después, Antony tendrá el domingo la ocasión de jugar su segundo derbi como verdiblanco. Y es que el fútbol siempre da una nueva oportunidad de revancha. En su mano está aprovecharla.