Así ha sido el 2025 del Betis: repetir la felicidad de los béticos como objetivo del 2026

No hay duda. El año 2025 será un año que los béticos no olvidarán. Y es que sobre todo en la parte correspondiente a la temporada pasada, el Real Betis Balompié ofreció a sus aficionados muchísimas noches de felicidad, a pesar de que la más importante fuese la más dolorosa y también la de mayor aprendizaje. Ha sido un año natural de crecimiento en todos los ámbitos: económico, deportivo, social, institucional... Y el deseo que tienen en La Palmera, como bien especificó el propio Manuel Pellegrini antes de que terminase el curso, "que lo mejor que han hecho en el año 2025 sea lo peor que hagan en el año 2026".

No se puede comenzar el análisis por otra competición que no sea la europea. En el año natural que va a terminar, la nota del conjunto verdiblanco es un sólido sobresaliente y no llega a la matrícula de honor debido a que no terminó tocando plata en Breslavia. En la Conference League, cambió su forma de concebir la competición respecto a la parte final del 2024, resolviendo en prácticamente todas las eliminatorias con relativa comodidad, y dando a sus aficionados viajes inolvidables como los de Guimaraes, Florencia o la propia final de Breslavia. Esos momentos previos a la gran final quedarán marcados para siempre en la memoria de los presentes. Además, en la Europa League de la presente temporada tuvo poco margen de mejora más allá de algún empate. Pero la realidad es que a falta de seis puntos tiene amarrada la clasificación entre los ocho primeros, lo que se le exigía.

Imágenes de la salida del Real Betis hacia Florencia / Juan Carlos Vázquez Osuna

La Champions, la espinita en LaLiga

De acuerdo a los presupuestos, el año 2025 del Betis en liga en su primera fase tiene que ser un notable alto. Pero para el sobresaliente hubo ciertos puntos clave del curso que provocaron que no se llegase al puntaje necesario para poder estar presentes en la Liga de Campeones en esta 25/26. Ese choque ante el Villarreal en el Benito Villamarín fue la lápida definitiva para ese sueño. Y la media baja un poco con el curso liguero de la presente temporada. Se ha dejado muchos puntos por el camino a pesar de que está cómodamente instaurado en competiciones continentales.

Son muchos puntos los que tiene de distancia con el submarino amarillo para las plantillas que existen en ambos bandos. Ahí la nota en liga del 2025 se reduce al siete y medio.

Murcia-Betis: resumen y goles del pase verdiblanco a octavos de final de la Copa del Rey / EFE

La Copa, la decepción y la ilusión

En la competición del K.O., la evaluación no puede pasar de un cinco raspado. Cayó de forma decepcionante ante el FC Barcelona la pasada campaña y en este curso lo único que ha hecho es no caer en las distracciones ante equipos de inferior categoría (como sí ha pasado en otros barrios de LaLiga). Eso sí, viendo el cuadro que se queda, esta competición puede ser una de las mayores ilusiones de este 2026.

Como apunte a este 2025, también se deben destacar dos aspectos fundamentales. El primero, la renovación de Manuel Pellegrini hasta el 30 de junio de 2027 en una información que fue adelantada en exclusiva por este diario y que supone la noticia del año en clave verdiblanca. Por otro lado, la posición de fuerza en el mercado creciente de una entidad que ya aspira a nombres como el de Antony, al que ha podido firmar en propiedad, o el Cucho Hernández.