El bagaje del Betis en sus visitas al campo del Murcia

El bético Imael y el pimentonero Valera, en un Murcia-Betis de la temporada 2003-04 en La Condomina.

El Betis, que el jueves disputa en la Nueva Condomina a partido único el dieciseisavos de final de la Copa del Rey, sólo ha ganado en once de las treinta y tres visitas oficiales que ha hecho al campo del Murcia, donde además ha cosechado ocho empates y catorce.

Los dos últimos triunfos béticos en Murcia llegaron a comienzos de este siglo: por 1-3 en Segunda en la temporada 2000-01, con goles de Amato (2), Gastón Casas y el local Iván López; y por la mínima, en Primera, en la campaña 2003-04, cuando decantó el encuentro un tanto de Marcos Assunçao.

Con posterioridad a ese partido, el Betis sólo ha visitado la Nueva Condomina en dos ocasiones: en Primera en la temporada 2007-08, cuando empató a cero, y en Segunda en la campaña 2009/10, cuando perdió por 2-0 con goles de Capdevila e Isaac.

En la década de los ochenta, los béticos ganaron tres veces en el campo del Murcia, donde vencieron por la mínima con gol de Palomino en 1984 y en sus dos visitas de 1989: 0-2 en abril, cuando marcaron Valentín y Chano, y de nuevo 0-1 en septiembre, con diana de Pepe Mel.

La primera vez que el Betis ganó en Murcia fue en su tercera visita, un 1-2 en 1930 en el que Sans y Enrique remontaron el gol inicial de Morales; y más de un decenio después, en 1941, un doblete de Lachica y un tanto de Saro le valieron para superar los anotados por Zamorita y Huguet (2-3).

Todavía en Segunda, como en sus dos victorias anteriores, lo béticos se impusieron en La Condomina por 1-3 en la campaña 56-57.

La única victoria copera del Betis en Murcia fue en el dieciseisavo de final de la edición 60-62, un 1-2 firmado por un doblete de Daucik y un gol del pimentonero Cuesta; y el primer triunfo en Primera llegó en la temporada 63-64 por 2-3, cuando marcaron Lalo y Merodio para los locales y hicieron los tantos visitantes Luis Aragonés -2- y Ansola.

En la campaña 66-67, de nuevo en Segunda, los verdiblancos ganaron por 1-2 en Murcia un encuentro en el que Landa y Rogelio marcaron en el primer tiempo y acortó distancias Mendiolea en los minutos finales.