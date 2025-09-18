Las bajas definitivas del Betis para recibir a la Real Sociedad

En la mañana de este jueves, poco antes de que Manuel Pellegrini compareciese en rueda de prensa para evaluar la previa del choque ante la Real Sociedad, el Betis ha tenido la última sesión de entrenamiento de la semana competitiva en la que se han podido vislumbrar, de acuerdo a las ausencias en el mismo, cuáles serán finalmente las bajas con las que contará el Ingeniero para la quinta jornada de LaLiga (la sexta para ellos teniendo en cuenta el choque adelantado ante el Celta). Fue una sesión en la que todas las miradas volvían a estar puestas en un futbolista: Marc Bartra.

El catalán entrenó el lunes y el martes con el equipo, lo que hacía pensar que finalmente podría ir convocado si acumulaba las otras dos sesiones. Pero este miércoles se ausentó por un problema lumbar originado en la sesión anterior y que abría de nuevo la duda. Finalmente, el catalán sí ha trabajado en la mañana de este jueves y estará, salvo enorme sorpresa, en la convocatoria del conjunto verdiblanco que se hará pública en las próximas horas.

El central Diego Llorente se ejercita junto a Ángel Ortiz en un entrenamiento reciente del conjunto verdiblanco. / Real Betis

Deossa apunta a baja

El que llevaba toda la semana sin trabajar es Nelson Deossa. El colombiano salió del partido ante el Levante con molestias y no ha aparecido en toda la semana por el campo de entrenamiento con el grupo, por lo que se entiende que no irá convocado aunque la confirmación de la baja definitiva será el técnico chileno quien la aporte. Como confirmación, tampoco ha trabajado con el grupo en la sesión de hoy. Se verá en los próximos días si tiene algo más grave o si de lo contrario puede volver en el choque europeo ante el Nottingham Forest de la próxima semana.

Los que no van a estar seguro en la citación van a ser Ricardo Rodríguez, que sigue con su lesión muscular, e Isco Alarcón, que poco a poco va avanzando en su recuperación y cada vez se deja ver más en la ciudad deportiva. En el apartado de novedades positivas, destaca sobre todo el posible regreso de Aitor Ruibal, que viene completando todas las sesiones de la semana con normalidad.

En el apartado de cantera, Ángel Ortiz y Pablo García son habituales y estarán en la cita. Por el lateral suizo estará Darling Bladi como ocurrió la pasada semana, que es el único canterano al margen de los dos primeros que ha trabajado con el grupo.