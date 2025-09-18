La pieza que le faltaba al Betis de Pellegrini ya ha llegado

En este inicio de competición algo irregular del Real Betis Balompié han ido faltando muchas cosas dependiendo del punto del verano en el que se encontrase el equipo de Manuel Pellegrini. Antes de cerrar el mercado de fichajes, había lesionados y hacían falta dos o tres refuerzos. Con la llegada de Antony y Amrabat, se solucionaban dos posiciones pero todavía quedaban en el dique seco dos futbolistas imprescindibles: Abde e Isco Alarcón. Es cierto que la ausencia del malagueño la ha ido paliando como ha podido Giovani Lo Celso, con un rol ciertamente parecido por condiciones. Pero la realidad es que, hasta el momento, a pesar de tener cifras y buenos minutos, Rodrigo Riquelme no ha conseguido igualar (en parte porque son perfiles distintos) lo que le da el marroquí al Ingeniero.

Es por eso que esa pieza que le faltaba para emular el gran rendimiento del equipo, sobre todo en la fase final de la UEFA Conference League (que para muchos fue la época del prime de la plantilla), terminó llegando en el Ciutat de Valencia con el debut esta temporada del extremo zurdo, que además, tuvo mucho protagonismo.

Abde vuelve a entrenar parcialmente con el grupo / Antonio Pizarro

Cambió el partido del Betis ante el Levante

Cuando entró en el terreno de juego, fue el faro del equipo a nivel ofensivo. Mientras que a Antony se le iban notando físicamente los minutos en el cuerpo, Abde estaba fresco. Desbordaba, regateaba, era vertical, buscaba constantemente los espacios y el uno contra uno, y cuando llegó a zona definitiva, sacó un gran toque de calidad para regalarle el gol del empate a Pablo Fornals, que sólo tuvo que cabecear sin oposición.

Jugó tan sólo 18 minutos, y al margen de esa sensación de superioridad y peligro, los datos que dejó fueron los siguientes: 1/1 en regates completados, 24 toques, 81% de acierto en el pase, 6/6 duelos ganados, 2 faltas recibidas y 3 tackles totales. Un rendimiento que, todo apunta si así lo termina considerando Pellegrini este viernes en La Cartuja ante la Real Sociedad, que le va a catapultar al once titular. Y es que por fortuna para los suyos no ha tenido más problemas con el tobillo a pesar de que en una imagen del choque se le vio cojear tras una fuerte patada de un futbolista granota.

Abde durante las semifinales de la Conference League / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

Pieza fundamental en el Betis

El pasado curso, el futbolista marroquí disputó un total de 49 partidos oficiales entre todas las competiciones en los que anotó un total de nueve goles y además repartió cinco asistencias. Goles incluso que fueron muy importantes como en la final y las semifinales de competición europea.

Este verano ha tenido interés de varios equipos en ficharle, sobre todo desde Italia, pero en el conjunto verdiblanco tienen muy claro el valor potencial que tiene el africano de cara al futuro, sobre todo si realiza una temporada a un alto nivel con la motivación del Mundial de fondo y con varios años ya de adaptación a LaLiga, al Betis y al entrenador. Acumulan el 80% del pase del protagonista, por lo que una hipotética venta dejaría en las arcas verdiblancas un auténtico dineral.