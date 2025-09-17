Alineación probable del Betis ante la Real Sociedad: muchas dudas con Europa muy cerca

Partido trascendental el que afrontará el Real Betis Balompié este viernes ante la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja, seguramente con más de 60.000 personas en la grada nuevamente, tras el agridulce empate en el Ciutat de Valencia del pasado fin de semana. Unos días más tarde tendrá lugar el debut europeo de los de Pellegrini en casa, por lo que podrían aparecer sospechas de rotaciones para que físicamente los futbolistas llegasen a la cita intersemanal en mejores condiciones, pero la realidad a la que siempre hace referencia el técnico chileno es que los protagonistas siempre recuperan mejor de domingo a jueves que de jueves a domingo. Es por ello que puede que los cambios aparezcan en el choque ante Osasuna del siguiente fin de semana.

Hay algunas dudas a las que prestar atención e intentar descifrar qué es lo que va a decidir el técnico sudamericano para que los suyos estén más cerca de conseguir tres puntos clave, y más después del nefasto inicio ante el Levante. El lateral diestro, la pareja de centrales, el centro del campo y la banda zurda. Todas estas posiciones están en el aire a día de hoy.

Llorente se dispone a despejar de cabeza, en plancha, durante el Betis-Rayo de la pasada campaña. / E.P.

¿Habrá cambios en la defensa?

Lo normal es que, si Marc Bartra está en condiciones, juegue al menos los 60 minutos de rigor antes de que el Ingeniero decidiese efectuar algún cambio en la zaga. Podría aparecer la opción de Llorente, aunque el no haber debutado aún este curso le resta opciones para hacerlo de inicio. Junto a uno de los dos todo apunta a que estará Natan, que se está haciendo un fijo en este inicio liguero. Entre Bellerín y Ángel Ortiz tendrá que elegir Pellegrini, y teniendo en cuenta que en Europa le gusta jugar con experiencia en el campo, el de Almendralejo podría partir con opciones.

Después de los minutos de Amrabat sobre el césped ante el Levante, podría partir ya desde el inicio. Se le vio asentado, utilizando el balón con criterio y aportando la dureza defensiva que necesitaba el equipo. Su acompañante, casi con total seguridad, será Sergi Altimira, al que podría darle Pellegrini algo más de vuelo ofensivo después de semanas y semanas adaptado al rol de stopper.

Abde vuelve a entrenar parcialmente con el grupo / Antonio Pizarro

¿Está Abde para ser titular?

Esa es la gran duda del once. Si el marroquí está para jugar 60-70 minutos, va a salir desde el inicio casi con total seguridad. El impacto que tuvo en Valencia fue definitivo y volvió con una bonita asistencia tras cuatro meses inactivo. Antony estará en la diestra y el Cucho cerrando la ofensiva. Con las dudas físicas de Deossa y los buenos minutos de Lo Celso, pocas dudas hay en la mediapunta.

Por tanto, el once probable del Betis ante la Real Sociedad es: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Amrabat; Lo Celso, Antony, Abde y Cucho Hernández.