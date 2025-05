El Betis hace una cena de unión tras finalizar la temporada

SEVILLA/En la noche de este pasado jueves 29 de mayo, la plantilla, cuerpo técnico y un amplio séquito de directivos y miembros del consejo junto a la secretaría técnica del Real Betis Balompié tuvieron una cena de unión en una gran finca de la localidad de Umbrete. Todo, con el objetivo de seguir uniendo fuerzas como grupo y valorar lo que han conseguido a lo largo de esta temporada en la que se han vuelto a batir muchos récords. Y es que clasificarse por quinta temporada consecutiva a Europa no es un asunto menor, ya que no se había conseguido nunca en la entidad verdiblanca. Tampoco se había conseguido en la era Pellegrini clasificarse con cuatro jornadas de antelación para la UEFA Europa League. Y por supuesto, el postre llegó con esa final ante el Chelsea que lamentablemente no terminó significando la guinda en el pastel.

Una cena de fraternización que también habrá servido con total seguridad para reforzar la mentalidad y el trabajo que viene haciendo el Betis en los últimos años. Ventas interesantes, recuperación lenta pero constante de la situación económica y muchos cambios dentro del organigrama del club en lo que a 'beticismo en vena' se refiere. Un aspecto, este, que comenzó a moverse ya desde el pasado derbi en el Villamarín con diferentes actos que en este medio se contaron y que supusieron un salto en este sentido.

Joaquín durante la cena de equipo este jueves 29 de mayo / Joaquín Sánchez

¿Una noche de despedidas?

La dirección deportiva con Manu Fajardo a la cabeza junto a Álvaro Ladrón de Guevara en la secretaría técnica y muchos miembros más (entre ellos el propio Joaquín o el CEO, Ramón Alarcón) ya están trabajando en armar el mejor equipo posible para Manuel Pellegrini de cara a la próxima temporada. De hecho, hay algunos movimientos avanzados y otros que posiblemente también se terminen dando.

Jugadores como William Carvalho, Nobel Mendy, Fran Vieites, Antony, Johnny Cardoso, Jesús Rodríguez, Sabaly o Héctor Bellerín pueden ser nombres propios en el mercado verdiblanco este curso. Esta cena pudo servir también como despedida de un grupo unido, que ha recordado al del año 2022 con la consecución de la Copa del Rey y que se ha quedado con la espinita de no darle a los béticos esa UEFA Conference League.