Diego Llorente sobre la cautelar del CSD al Barcelona: "Igualdad para todos los clubes"

SEVILLA/Sin duda el caso del FC Barcelona, el Consejo Superior de Deportes y los comunicados de algunos de los equipos de Primera División está siendo uno de los mayores escándalos deportivos de los últimos años en LaLiga por el tan peligroso precedente que sienta y lo injusta que termina haciendo la competición. El Betis no lo ha hecho todavía pero sí lo ha hecho uno de sus jugadores, Diego Llorente, que ha hablado de todo lo que está ocurriendo en relación con esa sanción respecto a las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor y la posterior intervención del gobierno para darle la cautelar y que puedan volver a ser inscritos con el combinado culé. Lo hizo en una entrevista con El Larguero, donde ha dejado bastante clara su posición.

"Al final lo que hay que buscar es la justicia y que cada club respete las normas. Las normas son muy claras, lo del fair play financiero no es nada nuevo, lleva en LaLiga varios años y veremos a ver un poco el CSD lo que decide finalmente", comenzaba exponiendo el central madrileño.

Un mensaje directo al perjuicio a los demás

"He estado leyendo la primera resolución por encima y pone que es como un agravio y un perjuicio para el Barcelona el no poder contar con esos jugadores y habría que ver donde acaba el perjuicio para el Barcelona y dónde empieza el perjuicio a los demás en el caso en el que no se respeten las normas. Hay que buscar igualdad de condiciones para todos los clubes, que es lo que los aficionados quieren", comentó.

De momento, el conjunto heliopolitano no se ha manifestado públicamente por ninguna de sus vías y de momento, tampoco parece que vaya a hacerlo. No lo quiso hacer Manuel Pellegrini que esquivó la pregunta sobre el mismo tema en la rueda de prensa previa al duelo ante el Valladolid y ha sorprendido la manifestación del central, que es la primera desde la disciplina de Heliópolis.

Clubes de LaLiga se manifiestan

Y es que han sido además de esta muchas las manifestaciones de equipos de la primera categoría del fútbol español además de las constantes intervenciones de la RFEF y LaLiga por medio de Javier Tebas. El Valencia: "muestra su preocupación ante el impacto que esta medida puede tener en el Control Económico de LaLiga, una normativa aprobada por todos los clubes que ha sido clave para garantizar la sostenibilidad financiera del fútbol español". Atlético de Madrid: "quiere mostrar su profunda preocupación por la situación generada en el fútbol español tras la resolución adoptada este miércoles por el Consejo Superior de Deportes. Consideramos que esta decisión pone en peligro el actual sistema, cuestionando las reglas del juego".

"Este antecedente pone en serio peligro la integridad de la competición. La rigurosidad de la norma debe ser equitativa para todos los participantes", publicaba el Málaga. También el Espanyol: "quiere transmitir su inquietud y preocupación por la situación que se ha generado en el fútbol español tras la resolución adoptada y hecha pública por el Consejo Superior de Deportes, en los casos de los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor del FC Barcelona. La decisión de conceder una medida cautelar urgente, de carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso presentado, ha creado un precedente muy peligroso y supone una amenaza a la integridad de la competición".