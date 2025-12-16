El Betis se estanca: una victoria en los últimos cinco partidos de Liga y poco fútbol

El Betis sumó sólo un punto en Vallecas en un partido bastante gris, en el que los verdiblancos compitieron, pero ofreciendo un pobre fútbol.

El equipo de Manuel Pellegrini suma una victoria en los últimos cinco compromisos ligueros, de ahí que el Espanyol se le haya ido cinco puntos por encima, algo que debería llevar a una reflexión interna al cuadro de Heliópolis, que en estos dos partidos que quedan hasta las vacaciones navideñas debe elevar bastante el nivel si quiere superar la ronda de Copa y retomar ante el Getafe de José Bordalás la senda de la victoria.

Las ausencias pesan y falta liderazgo

Las bajas de Abde, Amrabat e Isco se notan en el fútbol del equipo bético. Y más todavía si los dos jugadores que están llamados a tirar del carro ante la ausencia de esos tres futbolistas no terminan de dar un paso adelante. Especialmente, en el caso de Lo Celso, cuya indolencia y apatía en el terreno de juego le hace estar muy lejos de aquel Lo Celso que tiró del carro cuando el curso pasado Isco andaba en la enfermería.

El argentino debe acompañar a un Antony que estuvo bastante gris en Vallecas para tirar del carro bético mientras los dos internacionales marroquíes y el gran capitán verdiblanco regresan. Si no, la imagen del Betis se resiente, sobre todo porque hay poco fútbol.

La necesidad de fichajes queda patente

También quedó patente en Vallecas la necesidad de fichajes. Que el Cucho necesita competencia es obvio, más allá de que Bakambu esté en la Copa de África. El eje de la defensa, con los problemas físicos que hay, y la banda izquierda, con un Riquelme que en Liga, en la primera ausencia de Abde, no termina de agarrar la camiseta, también son posiciones a analizar de cara al mercado de invierno, sin olvidar el centro del campo.

Sobre todo, porque pasadas las Navidades llega la hora de la verdad en la segunda parte de la temporada y el equipo heliopolitano necesita un plus en la plantilla (entradas y salidas) y también un plus por parte de Pellegrini, que se viene echando en falta en los últimos compromisos.

Sin alarmas, pero con urgencias

No obstante, da tiempo para todo. Sin alarmas y tomando la crítica de forma constructiva de cara a la cita ante el Murcia, de nivel muy superior al Torrent y con su estadio lleno, y a la del domingo ante el Getafe, en la que ganar es ya una necesidad para los verdiblancos en pos de que el Espanyol no aumente su distancia ni los perseguidores de los verdiblancos se acerquen. Luego, turno para el mercado.