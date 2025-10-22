El Betis Juvenil DH cae en su debut en la UEFA Youth League (3-2)

El equipo juvenil del combinado heliopolitano no ha podido evitar cosechar una derrota en la visita al Basilea en el debut de en la UEFA Youth League esta temporada. Estuvo muchos minutos dominando y por delante en el marcador, pero los errores defensivos fueron definitivos en el resultado. El conjunto de Dani Fragoso comenzó el partido siendo muy superior a su rival, tanto a nivel de llegadas como con balón. Muy poco propuso el combinado suizo en el inicio del partido y de eso se aprovecharon los verdiblancos poniendo ese primer granito en el choque de ida y vuelta. En el minuto 8, un gran centro de José Antonio Morante desde la esquina era rematado por un Rodrigo Marina que se sigue mostrando impecable en los duelos aéreos partido sí y partido también.

El conjunto de Dani Fragoso siguió empujando y tuvo premio. En una gran jugada de Morante, de nuevo, por la banda, ponía la pelota atrás e Iván Corralejo golpeaba la pelota mandándola al palo. Tras ello, Mario Navarro remachaba y colocaba el 0-2 en el marcador en el minuto 18 de partido. Bien hacía el equipo visitante en no levantar el pie del acelerador, ya que la eliminatoria duraba 120 minutos contando con el choque de vuelta y muchas cosas se han visto ya en el mundo del fútbol como para confiarse.

Un aviso importante antes del descanso

Y es que el propio rival se lo demostró con el paso de los minutos. Simplemente, se estaba limitando el Basilea a intentar aprovechar los contragolpes, pero fue en una jugada bastante accidentada y con algún error propio en la que el conjunto suizo recortaba distancias. Entre Morante y Adrián Martín tuvieron una ocasión perfecta para volver a ampliar la distancia antes de irse al descanso, pero el portero rival actuó para evitarlo. Y como decían los sabios, "el que perdona, lo acaba pagando", y eso le ocurrió al Betis. Al borde del descanso, el conjunto local anotaba el segundo e igualaba la contienda.

Comenzaba el segundo tiempo apretando el conjunto verdiblanco. En el minuto 53, Rodrigo Marina tuvo una buena ocasión de cabeza para volver a adelantarse en el marcador. Pocos segundos después, Carlos de Rosa fallaba un disparo sin oposición a pocos metros de la portería con el balón paseándose por la línea. Pero parecía que le tocaba el día de la marmota al conjunto visitante. Emmanuel cometía penalti y el Basilea que tenía la oportunidad de remontar. Y así lo hacía en el minuto 60 de choque.

Le tocó remar al juvenil del Betis pero no pudo

Primero fue Rafa y luego Iván Corralejo los que respondieron al gol de forma inmediata, buscando ese tercer tanto con situaciones importantes que no se consiguieron materializar. Sin duda, la mejor ocasión para el empate la tuvo Rodrigo Marina, con un mano a mano clarísimo que no supo definir en los últimos instantes del partido.

El choque de vuelta, con muchas probabilidades, se celebrará el próximo 5 de noviembre de este año 2025. Lo habitual es que el horario del partido sea a las 16:00 horas, con el objetivo de que se pueda retransmitir en directo a través de la televisión, ya que si ocurre como en este encuentro y se mete en el 'horario Champions', esa retransmisión no se efectuará.