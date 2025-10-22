El Betis ya trabaja en Genk antes de una cita clave

El Real Betis Balompié ya trabaja sobre el Cegeka Arena de Genk en lo que son las horas previas de un nuevo ilusionante y apasionante choque de UEFA Europa League. Tanto para el equipo del Ingeniero como para los aficionados que van a viajar a la ciudad belga para, por primera vez, apoyar a los suyos en un nuevo choque en la competición del viejo continente. A las 19:00 horas daba comienzo la última sesión preparatoria con una amplia charla de Manuel Pellegrini sobre el césped del escenario de la contienda. Tras ello, como suele ser habitual en estas ocasiones, comenzaban esos primeros ejercicios de calentamiento, primero sin balón y luego con balón.

Ha sido una sesión en la que han trabajado absolutamente todos los futbolistas que han estado convocados. Es decir, toda la plantilla del combinado heliopolitano menos Isco y Sofyan Amrabat. El marroquí ha sido uno de los dos descartes que tiene que hacer el técnico chileno antes de que se hagan públicas las alineaciones del partido. El otro, ya ha anticipado el entrenador que no se va a conocer hasta instantes antes del partido. Muchos nombres están encima de la mesa: Abde, Ángel Ortiz y Bellerín, los que más papeletas tienen de serlo.

Habra novedades en el once de Pellegrini

Nunca ha hecho Manuel Pellegrini más de nueve cambios entre partidos oficiales. En este caso, el técnico chileno hará hasta nueve sustituciones. Se espera que en la portería salga Álvaro Valles, acompañado en defensa por Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez. En la zona media se espera una de las grandes sorpresas: Nelson Deossa. El cafetero va a ser titular tras varias semanas de baja tras sus pocos minutos ante Athletic y Levante. Se espera mucho de él dentro del Real Betis y en este duelo europeo tiene la oportunidad perfecta de demostrar muchas cosas.

Junto a él, estará Sergi Altimira. Por delante volverá a jugar Lo Celso desde el primer minuto tras ser suplente en La Cerámica. En una banda estará Rodrigo Riquelme, en la otra Antony y como hombre más adelantado, el hombre del 'día jueves': Cédic Bakambu. Partido muy importante para el combinado verdiblanco, que puede colocarse con siete puntos conseguidos sobre nueve disputados y dar un paso de gigante hacia la clasificación a la siguiente fase.