El emotivo mensaje de Isco antes del Betis-Feyenoord: “Ojalá pudiera estar”

Isco Alarcón será una de las grandes ausencias del conjunto verdiblanco no sólo para el choque ante el Feyenoord, sino que también para unas semanas más. El malagueño está en pleno proceso de recuperación de la artroscopia y no está siendo sencillo según lo que le llega a Diario de Sevilla. Pero el capitán del Betis tiene muchas ganas de volver a sentirse futbolista y no ha podido resistirse a mandar un mensaje al beticismo para que llene hasta la bandera La Cartuja para un partido tan importante.

"¡Béticos! Mañana tenemos un partido muy importante. Ojalá pudiera estar en el campo ayudando a mi equipo y a mis compañeros, pero como sabéis, lamentablemente, no puede ser. Pero bueno, estaré en la grada, animando como un loco de la cabeza más como vosotros. Deciros que os necesitamos, que confiéis en nosotros. Es verdad que estamos pasando por momentos difíciles, con muchos lesionados, muchas bajas, pero tampoco queremos usar eso como excusa. La ambición de este equipo es máxima, siempre ha respondido ante las adversidades y esta va a ser una vez más que el equipo va a cumplir. Una vez más, gracias por el apoyo. Juntos somos más fuertes y juntos hacemos a un Betis mucho mejor".