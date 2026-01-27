Alineación probable del Betis ante el Feyenoord en UEFA Europa League: muchas bajas y poco margen de error

El partido que tiene el conjunto verdiblanco entre manos es de una importancia capital. Hay muchas esperanzas depositadas en Heliópolis en esta competición y para seguir avanzando en la misma, clasificarse directamente para los octavos de final es clave. Además, este martes se ha conocido que Amrabat ha sido operado del tobillo en la misma tipografía que Isco Alarcón, que podría estar precisamente para esa eliminatoria tan importante si se cumplen los plazos. Por ello, con el objetivo de recuperar a los lesionados, también es clave conseguir la victoria el jueves.

La nómina completa de ausencias será, salvo sorpresa, esta: Bellerín, Junior Firpo, Amrabat, Isco, Lo Celso, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme y hay que ver en qué situación llegan tanto Antony, que sigue sin entrenar y con molestias en el pubis, y Aitor Ruibal, que tuvo una pequeña lesión muscular en Oviedo y sigue apretando. Deossa y Abde tampoco entrenaron este martes pero se espera que puedan jugar.

Posible once del Betis

Los de Robin Van Persie también llegan con muchas ausencias, sobre todo en defensa. El central Watanabe se une a las de Read, Smal, Beelen y Trauner en defensa, además de los no inscritos St. Juste y Deijil; Ahmedhodzic, In-beom y Valente son dudas

El posible once del conjunto verdiblanco ante los holandeses será el siguiente: Álvaro Valles, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez, Marc Roca, Sergi Altimira; Chimy Ávila, Fornals, Abde y Bakambu. La gran duda es el estado físico de Antony. Si el brasileño está para jugar, saldrá de inicio y jugará minutos hasta la segunda parte.