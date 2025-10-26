Una sola baja en el Betis antes de recibir al Atlético de Madrid, con dos difíciles elecciones

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este domingo la última sesión de entrenamiento de la semana previa al choque de este próximo lunes ante el Atlético de Madrid. Una sesión que ha seguido el operativo de los entrenamientos habituales en el conjunto verdiblanco en la ciudad deportiva Luis del Sol, con la correspondiente charla de Manuel Pellegrini a sus futbolistas y los posteriores ejercicios de calentamiento en los 15 minutos abiertos a la prensa. Durante este tiempo se han podido observar varios aspectos positivos en la sesión. Uno de ellos relacionado con el nombre de Sofyan Amrabat. El holandés nacionalizado marroquí ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros tras no viajar a Bélgica esta semana. Se quedó en Sevilla por precaución, trabajando en solitario y en el entrenamiento de este pasado sábado ya volvió a sumar un entreno más junto al resto de sus compañeros. Hoy domingo, repite, y por tanto está apto para jugar ante el Atleti.

El resto de sus compañeros han trabajado también con normalidad. Marc Bartra no se ha resentido de la lesión y trabaja con el grupo, al igual que Diego Llorente y Nelson Deossa (este último jugó el choque europeo con conjuntivitis). Por tanto, la única baja de los heliopolitanos este lunes será Isco Alarcón a nivel de enfermería.

Fornals, Marc Roca y Sergi Altimira, durante un entrenamiento de esta semana. / José Ángel García

Tiene que hacer dos descartes Pellegrini

El tener a prácticamente todos los futbolistas disponibles sigue provocando en el Ingeniero el problema de tener que descartar a dos futbolistas. En el anterior choque liguero fueron Cédric Bakambu (pero porque llegó tarde de su viaje con RD del Congo) y Ángel Ortiz, ya el mismo día del partido en La Cerámica.

Se espera que al menos se vea un descarte nuevo para el choque ante el Atlético de Madrid, ya que lo normal es que el delantero congoleño haga las veces de delantero suplente ante los colchoneros. Lo normal sería que fuesen Pablo García y Ángel Ortiz, ya que no tienen ficha del primer equipo a pesar de ser jugadores de la primera plantilla de pleno derecho. Esta teoría puede verse reforzada por la buena tendencia que tiene el Ingeniero con los futbolistas veteranos.