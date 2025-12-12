A los cinco días, el 'Barcelona' era el de verdiblanco

Victoria rotunda y con mensaje adicional: Aston Villa, Roma u Oporto van percibiendo que el subcampeón de la Conference League está aprovechando su experiencia europea para plasmar de forma muy explícita su superioridad ante los equipos inferiores y reforzar su candidatura a jugar la gran final en Estambul. Cinco días después, el Barcelona del partido en el Maksimir fue el Real Betis Balompié, que tardó diez minutos largos en ahormarse al gélido escenario (nunca tan abrigado Manuel Pellegrini como en esta ocasión), monopolizar desde entonces la posesión de la pelota y meterle una quinta marcha con varios jugadores que tienen molinillos por piernas: Antony, Abde o Riquelme, quien jugó más por zonas interiores para cuajar otro convincente partido que le vendrá bien para prolongar su rendimiento copero en la Liga.

Defensa

El Dinamo de Zagreb quiso repetir la faena de hace dos temporadas, pero una cosa es darle la pelota al de enfrente para robarla y sorprender a una defensa descolocada, y otra perseguir sombras sin remisión, que fue lo que hicieron los de azul en cuanto el Betis se asentó.

Un solo conato se fabricaron los croatas aún con empate a cero, en una recuperación del pivote Mikic que pilló fuera de sitio a Altimira y Deossa y permitió que hasta cuatro piezas azules se plantaran en zona de remate. Lo hizo el propio Mikic con un tiro muy alto desde la corona del área de Álvaro Valles, quien vivió la primera parte con más frío que ningún otro jugador de los que estaban sobre la yerba, tal fue su inactividad.

Afrontar la segunda parte ganando 0-3 hizo, lógicamente, que el Betis levantara algo el pie del acelerador, que el lunes espera Vallecas, y en el Dinamo entró el luso Cardoso para generar cierto peligro por la izquierda.

Ataque

La línea de tres mediapuntas con Antony, Riquelme y Abde hizo lo que quiso y cuando quiso con los mareados defensas croatas, poco habituados a tratar de neutralizar un ataque tan talentoso a la hora de combinar rápido y preciso. Antony es un extremo con evidentes recursos en el regate y el desborde por su nivel técnico y su velocidad, pero también se está distinguiendo en el Betis por su visión del juego colectivo y su gran finura para ver el pase y servirlo con el timing justo y al sitio que pide la jugada. Jugueteó como quiso con el lateral Goda, que acabó enojado y le soltó una patada.

Era cuestión de hacer eficaz la presión adelantada, asfixiar la salida del Dinamo, adelantar la línea de presión para que los laterales Ángel Ortiz (en mayor medida) y Valentín Gómez actuaran casi como extremos y con ello que Abde y Antony entraran en un carrusel de diversión con Bakambu y Riquelme.

Aitor, Lo Celso, Pablo García y Chimy Ávila salieron ya a un entrenamiento oficial.

Virtudes

Va ganando en tablas europeas hasta el punto de imponer con facilidad su plan ante los inferiores.

Talón de Aquiles

La relajación fue lógica.