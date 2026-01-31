Compromiso, la clave para superar una trilogía decisiva

Los tropiezos contra el PAOK y el Alavés sembraron dudas. Cuando podía dar un paso adelante en Europa y LaLiga, el Betis mostró su cara menos competitiva, pero una vez más el conjunto de Manuel Pellegrini se levantó. Al abrigo de su afición, ante la que desarrolla su mejor fútbol, despertó con el compromiso de la plantilla por bandera, un grupo cargado de fe que cree en lo que hace, en quien lo dirige y en cada uno de sus integrantes, el conjunto heliopolitano mostró su cara buena, no la mejor eso es verdad, para iniciar su trilogía en La Cartuja, decisiva para el devenir del curso.

“Logramos el objetivo de ser cuarto y seguir en tres competiciones peleando por todo pese a las bajas por lesión. El plantel está respondiendo muy bien", dijo el técnico bético, consciente del difícil momento por el que pasa el equipo por la cantidad de lesiones (e importantes) que sufre un vestuario que siempre sale más unido y reforzado de cada golpe.

No falló contra el Feyenoord pese a no poder contar con Isco, Amrabat, Cucho Hernández, Lo Celso, Bellerín, Riquelme ni Junior. Siete ausencias que podrían ser titulares cualquier día. Tanto es así que Pellegrini sólo hizo dos cambios ante el cuadro de Róterdam, porque en el banquillo carecía de soluciones para lo que creía que exigía el encuentro. Y sin esas soluciones afrontará el duelo de este domingo contra el Valencia (16:15), segunda estación de la trilogía, ya que no piensa arriesgar ninguna posible recaída y lo apuesta todo para el choque contra el Atlético del jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey, una cita marcada en rojo en el calendario para su regreso por el delantero colombiano y el extremo, con ganas de enfrentarse a su ex equipo, aunque en su caso sería como una solución desde el banquillo.

Vivo (muy vivo) en las tres competiciones pese a que Isco apenas ha jugado 39 minutos en lo que va de temporada marcado por el infortunio. Amrabat se ha perdido 22 de los 33 encuentros que lleva el Betis esta campaña disputando apenas 11, ocho de liga y tres en Europa entre que llegó con el campeonato iniciado, lesiones y la convocatoria con Marruecos. Lo Celso y Abde no han tenido toda la regularidad deseada tampoco entre las molestias físicas de uno y la disputa de la Copa de África del otro, con el argentino ahora en la enfermería sin que el club haya ofrecido siquiera un diagnóstico de la dolencia que sufre. Ni siquiera Manu Fajardo, cuestionado antes del choque con el Feyenoord, reveló noticia alguna sobre Lo Celso, lo que genera más preocupación si cabe: “Hay que esperar un poco. Hay que ser cautos aún", dijo.

Mantener el nivel con tantas lesiones es de un mérito enorme que hay que destacar y poner en valor en su justa medida. Es cierto que en LaLiga se echan en falta algunos puntos que volaron ante rivales en la zona de descenso, pero el equipo espera rival en los octavos de final de la Europa League y el jueves busca el billete para las semifinales de la Copa del Rey, sin haber perdido el paso en el campeonato nacional por su objetivo real, la clasificación para Europa. Y lo lógico es pensar que Pellegrini irá recuperando efectivos en febrero. Sobrevivir a un peligroso enero era el objetivo y lo ha hecho. Sigue peleando por todo y ahora en febrero es el momento de posicionarse en LaLiga y dar el paso definitivo en la Copa. La trilogía ha empezado y en el primer capítulo quedó claro que el compromiso, salgan mejor o peor las cosas, nunca está en entredicho.