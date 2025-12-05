La convocatoria del Betis para recibir al Barcelona

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha citado a 23 futbolistas para el encuentro de este sábado ante el Barcelona, para el que recupera a Lo Celso tras dejar éste atrás unas molestias físicas.

También está entre los convocados Antony, que se ha recuperado de esas dolencias en el tobillo que se produjo en el encuentro de Copa del Rey ante el Torrent. Por contra, el preparador chileno seguirá sin poder contar con Amrabat ni Isco, que sigue con sus procesos de recuperación.

"Lo de Amrabat fue el golpe que tuvo con Isco. Es un golpe que todavía no le permite recuperarse bien para estar al cien por cien; para estos partidos hay que estarlo. Lo de Sofyan es distinto: va mejorando día tras día, pero lo de Isco no le permite estar contra Zagreb", indicó el santiaguno en rueda de prensa.

La lista de convocados es la siguiente: Álvaro Valles, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho, Lo Celso, Marc Roca, Junior, Ruibal, Pau López, Ángel Ortiz y Pablo García.