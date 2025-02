Cucho habla el mismo idioma en la yerba que Isco y Antony

Si la vuelta plena del mejor Isco fue un notición para el Betis en Getafe, tampoco es cuestión baladí el partidazo que se marcó el Cucho Hernández en su segunda actuación con la camiseta verdiblanca. El colombiano mostró muchísima movilidad, a falta de que gane más explosividad por su prolongada inactividad, y tuvo mucho peso en el juego ofensivo, que volvió a moverse al compás del capitán malagueño. Antony volvió a mostrar su calidad innata en la jugada del 0-1, pero perdió los nervios al final y se pierde el 'caramelo' de jugar ante el Real Madrid.

Isco | Ha vuelto su mejor versión y eso dispara las expectativas del Betis

Pocos futbolistas actuales tienen la capacidad de gobernar un partido que muestra Isco si su físico le responde. Y ya le responde. Ya hace y deshace a su antojo con controles (el del gol es mágico), regates, pases y remates (de fútbol de calle el de puntera que bate a Soria). Las expectativas se disparan de aquí a mayo: el capitán ha vuelto.

Cucho Hernández | Otro que habla el mismo idioma y surte de juego

El delantero colombiano dio un paso gigantesco en su fase de integración en el Betis mostrando un profundo carácter asociativo, pasando la pelota con enorme calidad si había una mejor opción y sin obcecarse en jugársela (chutó cuando debía, en esa rosca que estrelló en el poste). Se hartó de trabajar. Cómo no hacerlo si Isco a su lado no se ahorra una carrera.

Antony | Le sancionó más su reacción que el impacto en sí

El lado oscuro de Antony salió al final, cuando se picó con Iglesias por haberle ganado una pelota para buscar el 1-3. La tensión del tramo final no justifica que el brasileño se lanzara con los tacos por delante y con esa cara de rabia, aunque luego el impacto no fuera para tanto. Una pena no ver ante el Madrid su magia en la banda, como en el origen del 0-1.

Ricardo Rodríguez | Al fin un partido en el que ganó su rincón

El internacional suizo agradeció al principio que Bordalás le pusiera enfrente a dos laterales, Djené e Iglesias. El segundo trató de buscarle las cosquillas sin éxito. Y ya con Carles Pérez en el campo, el helvético se mantuvo firme, con oficio, sin dejarse ganar el terreno. Incluso puso en apuros a David Soria con un duro lanzamiento lejano.