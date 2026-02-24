Todos los detalles del entrenamiento a puerta abierta del Betis en La Cartuja: horarios y accesos

El Betis se prepara para una de las citas más importantes del calendario y quiere hacerlo rodeado de su gente. El club verdiblanco ya anunció este pasado lunes que el entrenamiento de este sábado 28 de febrero se trasladará al Estadio La Cartuja, donde se llevará a cabo una sesión a puerta abierta para que la afición pueda arropar a la plantilla antes del duelo ante el Sevilla.

Horarios y acceso para la afición

La sesión preparatoria dará comienzo a las 11:00, aunque el recinto abrirá sus puertas mucho antes, a las 9:30, para permitir una entrada fluida de los seguidores. El objetivo es teñir de verdiblanco las gradas en la víspera del derbi, que se disputará el domingo 1 de marzo a las 18:30.

Para garantizar la seguridad y el control de aforo, los asistentes deberán tener en cuenta los siguientes puntos:

Puertas habilitadas: El acceso se realizará por la Puerta 14 (Gol Norte) y la Puerta 10 (Fondo Grada Baja) .

El acceso se realizará por la y la . Control de entrada: En los accesos se entregará un tique a cada asistente por motivos de seguridad.

En los accesos se entregará un tique a cada asistente por motivos de seguridad. Personas con Movilidad Reducida (PMR): Dispondrán de accesos específicos en las mismas puertas (14 y 10). Para consultas, el club facilita el correo kapacita@realbetisbalompie.es.

Logística y aparcamiento

El club recomienda encarecidamente acudir con antelación para evitar embotellamientos en los alrededores del estadio. Quienes opten por el vehículo privado dispondrán de:

Aparcamiento P7 Norte: Con entrada exclusiva por la rotonda de RTVE. Motos: Espacio habilitado bajo el rocódromo.

Normativa de seguridad y objetos prohibidos

El Betis ha recordado que los protocolos de seguridad serán idénticos a los de un día de partido oficial. Por tanto, está estrictamente prohibido el acceso con los siguientes elementos:

Carritos de bebé, cascos de moto, patinetes o bicicletas.

Andadores u otros objetos que puedan obstaculizar una posible evacuación.

Cualquier objeto peligroso detallado en la normativa habitual de la LFP.

Desde la entidad se hace un llamamiento al civismo y a seguir las instrucciones del personal de seguridad para que la mañana del sábado sea una auténtica fiesta del beticismo, marcada por el orden y el apoyo incondicional a los jugadores de Manuel Pellegrini.