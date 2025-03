Diego Llorente: "Encontramos el premio a la insistencia"

Diego Llorente fue el MVP del encuentro gracias a su gol, que le dio al Betis un importante triunfo que le permite soñar con pelear la quinta plaza, que puede tener el premio de la Champions al final de la temporada.

"El equipo lo ha dado todo. Hay días en los que cuesta más, pero a base de insistir encontramos premio", dijo el central madrileño, que se refirió al tanto que le dio la victoria a su equipo: "Se me ha quedado el balón muerto y no lo he pensado. Ha sido un buen gol", sentenció el jugador verdiblanco.

Pese a todo, el protagonista no lanzó campanas al aire y prefiere ir paso a paso y por eso habló de seguir "partido a partido, porque ya todo son finales". "Estamos concienciados de lo que nos jugamos y todos aportamos en nuestra medida", aseguró.