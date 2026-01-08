Echa el freno a la salida de Fábio Silva con el Betis de fondo: “No tiene sentido”

Uno de los nombres relacionados en este mercado invernal (y también en el veraniego) con el Betis y esa parte al ofensiva ha sido Fábio Silva. La información que hemos ofrecido en Diario de Sevilla al respecto siempre ha sido la misma: en el conjunto verdiblanco gustaba, pero lo máximo a lo que se llegó fue a una leve consulta sobre su situación hace ya algunas semanas. A partir de ahí, ningún movimiento más ha dado para que se piense que podía llegar a buen puerto la situación (que iba a emplazarse sí o sí a final de mercado). Y eso precisamente no convence (entre otras cosas) al Borussia Dortmund, que a través de declaraciones de su director deportivo se ha encargado de disipar (al menos por el momento) los rumores.

Según ha declarado Sebastián Kehl, la salida del delantero luso está descartada en cualquier escenario: "No hay ningún escenario en el que queramos dejar ir a Fábio. El jugador y su agente lo saben. Llegó con una perspectiva a largo plazo porque creemos en sus cualidades".

La espera mató las pocas opciones

Además comentó algo realmente lógico, que es que tienen que buscar un recambio para el futbolista. Al Betis le conviene llevar el movimiento a los últimos coletazos del mercado y en Alemania eso no lo ven claro: "Es positivo que otros clubes estén interesados en nuestros jugadores. Pero si lo dejáramos ir, necesitaríamos un sustituto, que a su vez necesitaría tiempo para adaptarse. Esto me plantea la pregunta: ¿dónde está el valor añadido? No tiene sentido".

Por tanto, la búsqueda del Cucho Hernández 2.0 seguirá adelante, a fuego lento y teniendo muy claros los detalles que debe cumplir el perfil de futbolista que llegue a Heliópolis. Y esa referencia a la segunda versión del colombiano va más dirigida a las condiciones (buena capacidad goleadora, ganas de reivindicarse y últimos coletazos del mercado) que por perfil futbolístico.