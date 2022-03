Los elogios de Simeone a Pellegrini y Joaquín

Acude el Atlético de Madrid al Benito Villamarín como un rival directo por la Champions, pero eso no ha sido óbice para que Diego Simeone se deshaga en elogios hacia Manuel Pellegrini y Joaquín. El entrenador argentino ha destacado la labor de su homólogo chileno en el banquillo verdiblanco a la vez que ha resaltado el espíritu del portuense.

"Seguimos en esta Liga que habíamos nominado de 14. Vamos a enfrentarnos a un rival que está muy bien. Pellegrini está haciendo un trabajo extraordinario. Es un míster que ha logrado, como en casi todos los equipos en los que ha estado, un juego, una dinámica, una visión de cómo le gusta que jueguen sus equipos y en el Betis lo ha desarrollado a la perfección. Manuel es alguien a quien admiro mucho. Un entrenador que nos ha marcado a los que empezamos a ser entrenadores hace unos años. Me gusta la sensibilidad que tiene para los equipos", ha señalado Simeone sobre el entrenador verdiblanco.

"Fekir es, seguramente con Canales, de los mejores jugadores que logran generar fútbol y dinámicas asociativas de contragolpe y en juego posicional en un equipo que juega muy bien y con muchos recursos ofensivos en base a la profundidad que genera con su juego. Joaquín es el futbolista que todos hemos visto estos años. Admiración por su carrera, mucho respeto por lo que sigue haciendo. Lo vimos el otro día en el vestuario, con la charla que dio a sus compañeros, lo que transmitía. Un futbolista de su categoría, hambre, alegría… Hay que cuidarlo porque no son muchos", ha comentado el argentino sobre las individualidades del Betis y, sobre todo, el comportamiento del capitán verdiblanco.

Además, Simeone se ha referido a las suplencias de Luis Suárez. "He tenido mucha fortuna como entrenador. Me ha tocado dirigir a Torres, campeón del mundo, con Inglaterra, y ha entrenado siempre de la misma manera, jugara o no. Hoy con Luis vivo la misma situación. Comprometido siempre con el grupo, siempre presente para demostrar su vigencia y gol cuando le toque", ha indicado el técnico, que espera la aportaciones de esos jugadores ahora secundarios: "La palabra segundo plano nosotros no la usamos. Nosotros buscamos que en cada partido podamos sacar a los que mejor compitan para lograr el objetivo común que tenemos todos. Hay momento que hay chicos que están en mejor forma, otros en los que otros que piden jugar con hechos. Nosotros, desde parte de entrenador, debemos buscar el equilibrio y compensar la parte emocional de cada uno, de los que juegan y no. Y después está el grupo, que es el que termina formando a los equipos".