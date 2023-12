1 de enero, el inicio de un agitado mercado para el Betis

Este 1 de enero se abre el mercado de invierno. Una ventana de fichajes en la que el Betis debe estar especialmente activo por necesidad, acuciado por las lesiones, agravado todo por la pérdida por varias jornadas de los jugadores que acudirán a la Copa de África y pendiente de las ofertas que puedan llegar y que, en caso de venta para sanear las arcas del club, deberá reponer esas vacantes para no debilitar al plantel de Manuel Pellegrini.

Nada se puede hacer más que esperar en el caso de Sabaly, Chadi Riad y Abde, convocado por Senegal el primero, aunque acaba de recuperarse tras cuatro meses en el dique seco, y Marruecos los dos últimos. especialmente delicada será la baja de Chadi Riad, que se había asentado en el eje de la zaga junto a Pezzella, de manera que el griego Sokratis tomará el relevo sin suplente alguno en el banquillo en esa posición a la espera de que Marc Bartra esté en condiciones allá por febrero, si todo va bien. Es por ello que el club sondea jugadores en esa posición y ya contactó con el Shakhtar Donetsk por el brasileño Vitao.

El defensa es sólo uno de los lesionados que mantiene el Betis en la enfermería junto a Fekir, que debe estar listo para principios de mes, Claudio Bravo, sin fecha de vuelta, y Guido Rodríguez, con varios meses por delante antes de regresar en su último año de contrato. Para reforzar la medular ha llegado Johnny Cardoso, internacional estadounidense, que ocupará una de las dos fichas libres del conjunto heliopolitano para jugadores profesionales, ya que Fran Vieites, Chadi Riad, Juan Cruz y Sergi Altimira están inscritos con el filial.

La lesión de Guido le cerró definitivamente la puerta a una venta ahora para tratar de sacar algo de rédito económico ante su negativa, de momento, a renovar, aunque la cosa no está tan clara con Miranda, en similar situación y del que se valoraría un traspaso si llegara ahora algún club con dinero.

Eso ya ha pasado con Assane, por el que Brentford ha realizado una oferta formal que se acerca a su actual cláusula de 30 millones. La cantidad rondaría los 25 millones y la entidad bética estudia la oferta por un jugador que saltó desde el filial, por lo que todo es ganancia. Es por ello que el Betis ha frenado la cesión de Juan Cruz, quien no está gozando esta campa de minutos, pero la posible salida de Assane lo cambiaría todo. Incluso parece que el técnico le ha abierto la puerta a Luiz Henrique, que lejos de ir a más parece haber involucionado en su progresión. En la misma situación está un Sergi Altimira que ha ido ganando protagonismo con la lesión de Guido Rodríguez y la falta de continuidad de William Carvalho por diversas molestias, consciente Pellegrini que la veteranía de Guardado es un grado, pero también un lastre si el experimentado jugador mexicano debe llevar el peso del equipo en la medular.

Entradas, salidas y, por qué no, renovaciones como la de Isco . En este caso empieza a ser prioritaria la de Pezzella para que no se repita con él la situación de Miranda y Guido Rodríguez, pues su vinculación acaba en 2015. Tiene trabajo Ramón Planes que debe ir de la mano de Manuel Pellegrini para que no se repita lo mismo que con Collado, un fichaje que ni siquiera se puso las calzonas del Betis antes de salir cedido.