Valentín Gómez pugna por un balón con Protosoni.
/
L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
El Betis llega a Mendizorroza en el minuto 95 (2-1)
El tremendo enfado de Antony cuando ha sido sustituido con el Betis
1/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
2/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
3/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
4/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
5/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
6/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
7/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
8/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
9/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
10/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
11/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
12/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
13/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
L. Rico | Efe
14/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
RBB
15/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
RBB
16/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
RBB
17/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
RBB
18/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
RBB
19/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
RBB
20/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
RBB
21/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
RBB
22/22
Las fotos del Alavés-Betis
/
RBB
Las fotos del Alavés-Betis
Pellegrini: "Fuimos sintiendo el desgaste de la semana durante el partido"
El Betis llega a Mendizorroza en el minuto 95 (2-1)
El tremendo enfado de Antony cuando ha sido sustituido con el Betis
Las fotos del título del Fundación Cajasol Andalucía
Acuerdo del grupo de Sergio Ramos con los accionistas que mandan para negociar la compra del Sevilla
Claveles y alegría
El Nápoles regresa a la carga por Juanlu Sánchez: "No nos avergüenza reconocerlo"