Valentín Gómez pugna por un balón con Protosoni.
Valentín Gómez pugna por un balón con Protosoni. / L. Rico | Efe

Las fotos del Alavés-Betis

El Betis llega a Mendizorroza en el minuto 95 (2-1)

El tremendo enfado de Antony cuando ha sido sustituido con el Betis

Las fotos del Alavés-Betis
1/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
2/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
3/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
4/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
5/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
6/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
7/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
8/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
9/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
10/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
11/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
12/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
13/22 Las fotos del Alavés-Betis / L. Rico | Efe
Las fotos del Alavés-Betis
14/22 Las fotos del Alavés-Betis / RBB
Las fotos del Alavés-Betis
15/22 Las fotos del Alavés-Betis / RBB
Las fotos del Alavés-Betis
16/22 Las fotos del Alavés-Betis / RBB
Las fotos del Alavés-Betis
17/22 Las fotos del Alavés-Betis / RBB
Las fotos del Alavés-Betis
18/22 Las fotos del Alavés-Betis / RBB
Las fotos del Alavés-Betis
19/22 Las fotos del Alavés-Betis / RBB
Las fotos del Alavés-Betis
20/22 Las fotos del Alavés-Betis / RBB
Las fotos del Alavés-Betis
21/22 Las fotos del Alavés-Betis / RBB
Las fotos del Alavés-Betis
22/22 Las fotos del Alavés-Betis / RBB

También te puede interesar

Lo último

stats