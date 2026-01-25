El tremendo enfado de Antony cuando ha sido sustituido con el Betis

Derrota muy dura para el Real Betis Balompié en Mendizorroza en un partido en el que no le ha salido absolutamente nada a los de Manuel Pellegrini. Comenzando por el resultado y terminando por algunas imágenes que se han visto en los banquillos relacionadas con Antony, que dicho sea de paso, no ha realizado su mejor partido con la verdiblanca.

Y es que ya llegaba durante toda la semana bastante tocado del pubis, y en el calentamiento del partido se ha podido ver al brasileño con gestos de molestia y haciendo estiramientos en la zona. Durante el encuentro no han sido los mejores minutos de Antony. Realizó un tibio disparo a portería, y poco más. Se le veía que no podía jugar en plenitud de condiciones. Y eso provocó que en el minuto 60 tuviese que ser sustituido por Pablo García.

El gran enfado de Antony en el cambio

Cuando fue sustituido, se vieron imágenes de gran enfado de Antony. Llegaba a su asiento golpeándolo absolutamente todo, enfadado, dando golpes en el asiento y cuando pasaban los servicios médicos del Alavés por delante del banquillo verdiblanco, coincidía que se le veía levantarse y gritar vehementemente a esa zona.